تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الرخصة المهنية للمُعلمين والمُعلمات سواء للمُعلم المُمارس أو المُتقدم أو الخبير، ولكن هي فقط مستثناة للذين حصلوا على شهادة “البكالوريوس” وأعلى من ذلك، وجدير بالذكر أنه يُمكن الحصول على الرخصة المهنية لكافة للمُعلمين وفقاً للائحة الموضوعة، وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2022.

البدء في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

“بحلول يوم الأمس الأحد 1 صفر 1444 هـ المُوافق 28 أغسطس 2022 مـ قامت “هيئة تقويم التعليم والتدريب” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن البدء في التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمُعلمين 1444، ونوهت الهيئة أن إتاحة إصدار الرخصة المهنية لتمكين المُعلمين من التقديم للوظائف التعليمية، وجدير بالذكر أنه يُمكن التقديم على الرخصة المهنية 2022 لكافة الأشخاص الذين تقدموا للاختبار التخصصي أو الاختبار التربوي العام ويجب أن يكون مر سنة كاملة على إعلان نتيجة تلك الاختبارات”

موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444

من جِهة أخرى أعلنت “هيئة تقويم التعليم والتدريب” السعودية بأن موعد التسجيل في الرخصة المهنية سوف يكون مُتاحاً لكافة الأشخاص الذين توافرت بهم الشروط وفقاً للائحة التي تم وضعها بشكل مُسبق، وللإجابة على سؤال متى يبدأ التسجيل في الرخصة المهنية، فإليكم الإجابة تفصلاً أدناه:

يبدأ التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية “العام” 1444 – 2022 من يوم الاثنين 2 صفر 1444 هـ المُوافق 29 أغسطس 2022 مـ.

يبدأ التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية “التخصصي” 1444 – 2022 من يوم الاثنين 2 صفر 1444 هـ المُوافق 29 أغسطس 2022 مـ.

يتم غلق باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 2022 في السعودية يوم الـ8 من شهر أكتوبر من العام الجارِ 2022.

متى تبدأ اختبارات الرخصة المهنية ومتى تنتهي؟

على وجه العموم فإن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2022 سوف تبدأ من يوم 11 نوفمبر 2022 مـ إلى 14 نوفمبر 2022 مـ، ونوهت “هيئة تقويم التعليم والتدريب” أن الاختبارات سوف تكون عبارة عن جزأين وهما كالآتي:

الجزء الأول من اختبار الرخصة المهنية “الاختبار العام” وهو مُخصص لكافة المُعلمين.

الجزء الثاني من اختبار الرخصة المهنية “الاختبار التخصصي” وهو الذي يُدرس كافة الأمور المُتعلقة بالتخصص.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 – 2022

من جانبها أيضاً أوضحت “هيئة التقويم والتدريب” في المملكة العربية السعودية أن التقديم أصبح مُتاحاً بدءً من اليوم، وسوف يكون التقديم على اختبار الرخصة المهنية بطريقة إلكترونية تماماً، وتتمثل طريقة التسجيل في الرخصة المهنية في الخطوات أدناه… وهي كالآتي:

في بادئ الأمر سوف يتم التوجه إلى المِنصة الخاصة بـ “ الرخصة المهنية “.

“. الخطوة التالية وهي التوجه إلى بوابة “نفاذ” للتسجيل والدخول.

يتبع ذلك القيام بالتوجه إلى قائمة الخدمات بالصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “الاختبارات”.

سوف يقوم المُستخدم بعد ذلك بالضغط واختيار “التخصص المطلوب”.

يتم قراءة الشروط والأحكام جيداً ومن ثَم المُوافقة عليها.

يُراعى تسديد رسوم الاختبارات المهنية 1444 للمعلمين.

تكلفة الرخصة المهنية 2022 في السعودية

بالكاد هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق باختبارات الرخصة المهنية 2022 في السعودية وأهمها “كم رسوم اختبار الرخصة المهنية 1444″، وسوف نُجيب على ذلك تفصيلاً عبر السطور أدناه:

رسوم اختبارات الرخصة المهنية “العام” للمُعلمين 100 ريال سعودي.

رسوم اختبارات الرخصة المهنية “التخصص” للمُعلمين 100 ريال سعودي.

كم مدة الرخصة المهنية في السعودية للمعلمين؟

من قِبل “هيئة تقويم التعليم والتدريب” يتم منح شهادة اختبارات الرخصة المهنية بأنواعها سواء المعلم أو المُمارس أو المُعلم المُتقدم أو المُعلم الخبير، وجدير بالذكر أن صلاحية الرخصة المهنية تكون سارية لمُدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وأعلنت الهيئة أن سريان الرخصة المهنية يكون بدءً من اليوم الأول من إعلان نتائج الرخصة المهنية.