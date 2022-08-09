التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر قياس Qiyas

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة عن فتح أبواب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وهو الاختبار الذي يخولهم للحصول على رخصة التدريس، وهو نوعان: اختبار عام وتخصصي، وبعد الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين يمكنهم أن يعملوا في مختلف المدارس، ويكون التقديم عبر قياس Qiyas ويتم وضعه من أجل اختبار مدى كفاءة المعلم في المهنة، بحيث يتم اختيار أفضل الأشخاص المؤهلين، كما أنه يضمن للجهات المعنية التحقق من امتلاك المعلم للكفاءة المهنية المطلوبة، وسنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

كل من يرغبون في العمل بمجال التدريس يريدون التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون الالتحاق بقطاع التعليم في المملكة، بالمقابل تم تحديد مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022، وللتسجيل في اختبار الرخصة المهنية قياس Qiyas يتبع الشخص ما يلي:

أولا: يجب على الشخص الراغب في التقديم الدخول إلى نظام الرخص المهنية على الإنترنت

ثانيا: يمكنه الولوج من خلال النفاذ الوطني الموحد مباشرة، ويدرج اسم المستخدم المسجل به في أبشر

ثالثا: في الخطوة الموالية يكتب كلمة المرور، ويضيف رمز التحقق، وينقر على زر الدخول

رابعا: ستصله رسالة إلى هاتفه، يكتب الرمز الذي وصله، ثم ينقر على زر التسجيل

أخيرا يعبئ كل المعلومات المطلوبة، ثم يقوم بإرسال طلبه.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022

سيتم الإعلان عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية 1444، بعد أن يكتمل تجديد واستخراج الرخص المهنية للأشخاص الذين اجتازوا الاختبار، نخص بالذكر الأشخاص الذين ثبت توفر الشروط المطلوبة فيهم، وتؤدى الامتحانات في الآجال المحددة بالاعتماد على معايير خاصة توضع لمن يريدون التقدم للاختبار، وقد جاءت على النحو التالي:

الاختبار التربوي العام: 17-04-1444

1444-20-04

أما بالنسبة لاختبار التخصص: 28-06-1444 هـ

1444-07-03 هـ

رسوم اختبار الرخصة المهنية 1444

من الجدير بالذكر أن رسوم اختبار الرخصة المهنية، نخص بالذكر الاختبار التربوي تصل إلى 100 ريال، أما قيمة اختبار الرخص المهنية للجزأين يدفع الشخص مئتان ريال سعودي، ويتم تخصيص مئة ريال لكل جزء.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وذكرنا لكم الآلية التي يجب أن يتبعها الأفراد الراغبين في شغل وظيفة معلم، ويتم هذا عبر منصة قياس Qiyas، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية بتحديد مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022، وذكرنا لكم قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها المتقدم.