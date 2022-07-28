طريقة وشروط التسجيل في أبشر للأفراد والمقيمين 1444هـ

تعد المنصة واحدة من أهم وأشهر المنصات الموجودة في المملكة، وتحرص عبى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والزوار الراغبين في دخول المملكة، فيمكن التسجيل في أبشر بتطبيق مجموعة خطوات سنوضحها لكم من خلال مقالنا كما سنوضح لكم شروط التسجيل.

كيفية التسجيل في أبشر

من الممكن أن تقوم بالتسجيل في منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع أبشر عبر متصفح جوجل.

بعد ذلك اضغط على خانة أفراد.

بعد ذلك انظر أسفل الصفحة، انقر على أيقونة مستخدم جديد أضغط عليه.

بعد ذلك أدخل المعلومات المطلوبة منك كبها وبشكل صحيح من هويتك، رقم هاتفك، رمز المرور الخاص بك وبريدك الإلكتروني.

ثم اختر نظام اللغة العربية.

بعد ذلك أكتب رمز التحقق الظاهر لك.

قم بالموافقة على شروط الخدمة وبنودها.

ثم انقر على التالي.

بعد ذلك تأكد من وصول رسالة لك تتضمن رمزًا.

قم بإدخاله ثم اضغط تأكيد.

الآن أتممت عملية التسجيل.

شروط التسجيل للزائرين

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالتالي:

يلزم أن يكون الزائر قد تلقى أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية.

كما يلزم أن يحمل إثبات موثق من وزارة الصحة التابعة للدولة التي تلقى اللقاح بها.

يلزم أن يتم التسجيل في المنصة قبل مغادرة بلد الزائر بوقت 72 ساعة على الأقل.

طريقة التسجيل في أبشر للمقيمين

من الممكن أن يقوم المقيمين بالتسجيل في أبشر للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: