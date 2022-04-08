التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على المساعدات

يقبل الكثير من المواطنين على التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على المساعدات المالية والعينية، حيث تعمل المؤسسة على مساعدة الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل وتسعين إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة لتوفير حياة كريمة لهم وفقا لعدة ضوابط ينبغي توافرها في الراغبين في مساعدات الأمير وليد بن طلال، رجل الأعمال الكبير الذي أسس هذه الجمعية الخيرية منذ عام 1996 ومنذ هذا التاريخ وهي تعمل على مساعدة المواطنين السعوديين.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على المساعدات

تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مساعدات في توفير المسكن الملائم للمواطنين السعوديين، كما توفر أيضاً سيارات للمواطنين وذلك بعد عملية القبول وتوافق الشروط عليهم التي تم وضعها من قبل الوليد بن طلال، حيث تتم آلية التسجيل كالتالي:

الدخول على رابط موقع مؤسسة الوليد بن طلال. الضغط فوق زر (تسجيل مستخدم جديد). سجل بيانات كل من (الاسم، رقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني، رقم التعريف الوطني). كتابة كلمة المرور. الضغط فوق”تمكين”. النقر فوق تسجيل.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على المساعدات

أعدت المؤسسة الخيرية للوليد بن طلال عدة ضوابط هامة يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من المساعدات، فكان أهم هذه الشروط التالي:



أن لا يتجاوز دخل المستفيدين عن 3 آلاف ريال سعودي.

عدم امتلاك مسكن أو سيارة باسم المتقدم.

التعهد بعدم التصرف في المساعدة التي يتحصل عليها المستفيد من مؤسسة الوليد بن طلال.

عدم بيع السيارة أو أيجارها الحاصل عليها من مؤسسة الوليد.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 21 عام.

عدم الحصول علي مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال من قبل.

من قبل. التعهد بعدم بيع أو أيحار المسكن المستفيد الحاصل عليه من المؤسسة.

طريقة التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

يمكنكم التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للرد على جميع الاستفسارات التي تخص المساعدات ومواعيد صرفها والشروط المطلوبة وغيرها من المساعدات عن طريق رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال (966112110000).

وصلنا معكم لختام شرح التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على المساعدات.