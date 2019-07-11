التسجيل فى برنامج حافز عبر بوابة طاقات والاستفاده بمبلغ قدره 2.000 ريال سعودي

تعد بوابة حافز الإلكترونية من البوابات الشهيرة التي تقدم خدمات إلكترونية عبر “بوابة طاقات” المتخصصة في البحث عن العمل، وتوفير فرص الحصول على وظائف للجميع ودائمة ومناسبة للمتقدم حسب مؤهلاته الدراسية الحاصل عليها بالإضافة إلي إمكانية تحسين مهاراتهم وايجاد الوظيفة المناسبة لكل شخص بالإضافة إلي انه يمكنك شهريا.

شروط التسجيل والقبول فى برنامج حافز

يشترط علي ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، او من أم سعودية وينتمي إلي أصول سعودية. أن لا يقل العمر للتقدم عن 20 عام، ولا يزيد عن 35 عام . ان يكون لديه القدرة على العمل . ان لا يكون لديه وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص . ان يكون لديه القدره على العمل . يشترط ان يكون مقيم في المملكة لفترة لا تقل عن 10 أشهر . يشترط عدم إستحقاقه معاش تقاعدي . يشترط ان لا يكون له دخل ثابت، يعادل أو يفوق قيمه المبلغ الذى سيحصل عليه من البرنامج . يشترط ان لا يكون لديه اى نشاط تجاري نشط. لا يقبل الطلاب او المتدربين في اى مراحل تعليمية . أن يكون مُقيم بالمملكة لفترة 10 أشهر على الأقل.

طريقة وخطواط التسجيل فى برنامج حافز

الدخول الى الموقع الإلكتروني لملوقع الرابط ثم الضغط على إختيار “دخول كباحث عمل”. تعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( رقم الهوية، والرقم السري، اسم المستخدم، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ) . التأكد من تسجيل البيانات الخاصة بك .

وبهذا تكون قد تسجتلت داخل البرنامج ويمكنك من خلال شرح الفديو هذا التعرف علي تفاصيل أكثر عن التسجيل.