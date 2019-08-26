التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور هو ما يبحث عنه عدد كبير من الآباء والأمهات بالسعودية عبر محرك البحث العالمي الشهير “جوجل”، وذلك لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية للعام الدراسي القادم 1441هـ، وذلك بعد أن اعلنت وزارة التعليم الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات، علاوة عن الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة للعام القادم لحين صدور تعميم وزارة التعليم خلال الأيام المُقبلة وحرصًا منا على تقديم كل ما هو جديد للقارئ، نعرض لكم في السطور القادمة التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور، وخطوات تسجيل طالب في نظام نور لولي الأمر 1441.

التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور

فقد أصبح ميعاد التقديم يشكل طفرة بحثية مؤخرًا، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن بدء تلقي أوراق الطلاب بهذه المرحلة، على أن يبدأ ذلك يوم الأحد القادم ، موضحة أن تنظيم تسجيل الأطفال ونقل الطلاب الطالبات في مدارس الطفولة المبكرة إجراءات نقدمها لكم فيما يلي.

شروط التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور

شروط التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور بالنسبة لفصول رياض الأطفال كالتالي:

يفتح باب التسجيل يوم الأحد تاريخ 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م. تعطى الأولوية في التسجيل للمستوى الثالث ثم للمستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية. ثم بعد ذلك يسجل تلقائياً مَن هم على قوائم الانتظار بمجرد توفر أماكن لهم. يبدأ التسجيل في الروضة الافتراضية للأطفال الذين لم تتوفر لهم مقاعد بتاريخ 9/1/1441هـ، 8/9/2019م.

التقديم بمدارس الطفولة المبكرة عبر موقع نور

التقديم بمدارس الطفولة المبكرة عبر موقع نور بالنسبة لفصول الصفوف الأولية (الأول – الثاني – الثالث ابتدائي بنين – بنات) هي كالتالي:

ربط رياض الأطفال المحدثة في نظام نور مع قائدات المدارس الابتدائية من قبل شؤون المعلمين وفتح القاعات والفصول من قبل قائدات المدارس.

إدخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة في المبادرة من قبل التخطيط المدرسي مع مراعاة ما ورد في أولاً فقرة (3- 4).

إذا كانت مدرسة الطفولة المبكرة تستوعب جميع فصول الصفوف الأولية في مدرسة البنين القريبة منها يتم نقل تلك الفصول المدرسة الطفولة المبكرة بعد تأمين احتياجها من المعلمات والتجهيزات اللازمة.

التأكيد على قائدة المدرسة متابعة عمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال (تسجيل – قبول۔ نقل ۔ مطابقة بيانات) وقوائم الانتظار، وكذلك متابعة نقل الطلاب والطالبات الصفوف الأولية وتوزيعهم على الفصول في المدرسة.

التأكيد على قائدة المدرسة بتسهيل تسجيل أطفال الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والأطفال من الأسر ذوي الدخل المحدود.

تطبق قواعد وأنظمة تسجيل ونقل الطلاب والطالبات الواردة في تعميم تنظيم التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي 1441هـ رقم 6۱۲۲۲ وتاريخ 26/4/1440هـ، وما ورد بدليل القبول والتسجيل 1437/1438هـ.

وأخيرًا يتم إبلاغ أولياء الأمور بفتح فصول رياض الأطفال جديدة وإسناد تدريس الصفوف الأولية (أول – ثاني – ثالث ابتدائي بنين إلى المعلمات في مدارس الطفولة المبكرة).

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