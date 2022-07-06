“للمُسجلين الجُدد” الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس

من قِبل برنامج “حساب المواطن” بالمملكة العربية السعودية تم الرد على كافة الاستفسارات التي جاءت من قِبل جميع المُسجلين الجُدد في البرنامج، وكان أغلب تلك الاستفسارات مُتعلقة باستحقاق دعم شهر أغسطس القادم وذلك عِند التقديم الطلب، ومن جانبه أيضاً فقد أعلن البرنامج عن الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس القادم.

موعد التسجيل في حساب المواطن 1443 – 2022 للحصول على دعم أغسطس

ومن جِهة أخرى فإن برنامج “حساب المواطن” قد أوضح بأنه سوف يتم دراسة الأهلية للمُتقدمين الجُدد وتحديداً عند إكمال الطلب أو حتى القيام بإعادة تقديم الطلب، وتم التنويه على أنه يجب على كافة “المُسجلين الجُدد” القيام بـ”تسجيل حساب المواطن برقم الهوية” قبل يوم 16 يوليو، وبمُجرد التقديم سوف يقوم البرنامج بدراسة الاستحقاق والأهلية لدفعة شهر أغسطس، وعلى هذا الصعيد أيضاً تم الإعلان على أنه تم البدء في إيداع حساب المواطن الدفعة 56 لشهر يوليو – ذي الحجة في حسابات المُستفيدين الذين تم إكمال طلباتهم، وسوف يكون الإيداع مُستمراً اليوم الأربعاء.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

سوف نُوضح لكم عبر السطور التالية خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة، والتي تم الإعلان عنها من قِبل “برنامج حساب المواطن” وذلك بالتزامن مع صدور أمر ملكي بصرف راتبين بعد أن قام ولي العهد برفع الطلب، وإليكم خطوات التسجيل في حساب المواطن:

يتم في بادئ الأمر إنشاء حساب جديد من قِبل المُتقدم من خلال “البوابة الإلكترونية”.

يُرجى إرفاق “رقم الهوية الوطنية” ومن ثَم “رقم الجوال” بالإضافة إلى “تاريخ الميلاد”.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى موقع “حساب المواطن“، وبمُجرد التسجيل سوف يستقبل المُتقدم رسالة نصية تحوي “رقم المرور المؤقت” والذي يُمكن تغييره في أي وقت.

بعد ذلك يتم إرفاق كافة المُستندات والأوراق المطلوبة ومن ثَم القيام بُمراجعتها جيداً.

يُراعى في الخطوة التالية إرفاق البيانات أدناه:

الحساب البنكي. العنوان. عدد التابعين. العقارات. الدخل الشهري.