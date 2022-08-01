طريقة وشروط التسجيل بجامعة القصيم 1444هـ

تعد الجامعة واحدة من أشهر الجامعات الموجود والتي يرغب الكثير من الطلاب الالتحاق بها خصوصا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، لذلك نذكر أن جامعة القصيم تعلن عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي لمختلف المراحل الدراسية (الدبلومات – البكالوريوس)، لعام 1444هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية تويتر ويبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 2 محرم 1444 هـ الذي يوافق 31 يوليو لعام 2022، على أن يتم يوم الخميس الموافق 6 محرم 1444 هـ إغلاق بوابة التقديم. ويمكن للراغبين في التقديم لمعرفة التخصصات المتاحة وشروط القبول والتقديم من خلال الاطلاع على نشرة القبول التي تأتي متوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات‬ بهدف تحقيق احتياجات سوق العمل وزيادة فرص الخريجين الجدد في التوظيف في الحال.

شروط التسجيل بجامعة القصيم

في البداية يلزم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

كما يلزم أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يلزم أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية خلال السنوات الدراسية الأربعة الأخيرة.

كما يلزم اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس للطلاب والطالبات.

يلزم اجتياز الاختبار التحصيلي للطالبات في جميع التخصصات.

يلزم اجتياز اختبار التحصيلي للطلاب في التخصصات العلمية فقط.

يلزم الحصول على موافقة جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو خاصة.

يلزم اجتياز المقابلات الشخصية أو اختبارات القبول إلى تضعها الكلية أو المركز الوطني للقياس.

يلزم أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو أخلاقية.

طريقة التقديم بالجامعة

يمكنك التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: