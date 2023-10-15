الترفيه.. غرامه تصل 5 آلاف ريال في حالة بيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة

أوضحت الهيئة العامة للترفيه أن هناك 3 مخالفات في نظام مكافحة التدخين ستترتب على المخالفين في المنشآت والفعاليات التابعة للهيئة بدفع غرامة مالية، وهذه المخالفات تتمثل في تمثيل أدوار تتضمن التدخين دون هدف توعوي، ويتراوح مبلغ الغرامة لهذه المخالفة بين 5,000 ريال في الحد الأدنى و10,000 ريال في الحد الأقصى.

صورة لأحد المدخنين المصدر: أخبار السعودية

وأيضًا ممارسة التدخين في الأماكن غير المسموح فيها بالتدخين يتم تغريم المخالفين مبلغ 200 ريال لهذه المخالفة، وعدم تخصيص مكان مستوفي الشروط والمواصفات للتدخين تتراوح غرامة هذه المخالفة بين 5,000 ريال في الحد الأدنى و10,000 ريال في الحد الأقصى، كما تم عرض هذه المخالفات والغرامات المقررة في جدول مخالفات نظام مكافحة التدخين على منصة “إيفاء” الوطنية للمخالفات.

وقد تم وضع بعض الغرامات على التدخين في الأماكن العامة وهي التي تتمثل في الآتي:

تم وضع غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل شخص يقوم بالتدخين في الحدائق أو الأماكن العامة والجهات الحكومية أو في مداخلها بمسافة أقل من 8 أمتار. كما تم وضع غرامة مالية بقيمة 5,000 ريال في حالة الترويج والإعلان لأي نوع من أنواع التبغ في أي مكان. وأيضًا تم وضع غرامة مالية قدرها 5,000 ريال في حالة بيع منتجات التبغ التي لا تحمل البيانات التي توضح التحذيرات الصحية والصور المعبرة عن ذلك، أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. وغرامة مالية بقيمة 5,000 ريال على بيع أي منتج من منتجات التبغ لمن لم يتجاوز أعمارهم عن 18 عامًا. وتم فرض غرامة مالية قدرها 5,000 ريال على مخالفة بيع المعسل أو الجراك أقل من 500 جرام. كما تم وضع غرامة مالية بقيمة 5,000 ريال في حالة بيع السجائر العادية في عبوة أقل من 20 سيجارة وبيع السيجار الكوبي في عبوة أقل من 10 سجائر. وضع غرامة مالية قدرها 5,000 ريال على مخالفة عدم وضع صورة التحذيرات الصحية في مكان واضح بأماكن بيع التبغ. وتم وضع غرامة مالية قدرها 5,000 ريال لأي منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل مرافقها. غرامة مالية قدرها 20,000 ريال في حالة إعادة تصنيع التبغ والمعسل والجراك والتنباك والتبغ المصبوغ والشمة والسويكة.