التردد الجديد لقناة المجد العامة السعودية 2022

قناة المجد العامة السعودية | أحدث الترددات الخاصة بالقناة في 2022

قناة المجد العامة السعودية هي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهي قنوات ذات طابع ديني، ويحرص الكثيرون على الحصول على القناة لما ترسخه من مبادئ تساعد في إنشاء مجتمع سوي.

حيث تهتم بإبراز تعاليم وسماحة الدين الإسلامي. وبالإضافة إلى اهتمام القناة بالجانب الديني فهي تهتم أيضاً ببرامج الأسرة والمرأة والطفل.

من أجل تحسين جودة البث والحصول على أفضل صوت وصورة، قامت قناة المجد العامة السعودية بتحديث التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية.

تردد قناة المجد العامة السعودية من الترددات التي يهتم بها المجتمع السعودي والعربي أيضاً وسوف نعرض لكم أحدث ترددات قناة المجد العامة السعودية.

تردد قناة المجد العامة السعودية في 2022:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11373 أفقي 27500 5/6 عرب سات 12475 رأسي 27500 3/4

نبذة عن قناة المجد العامة السعودية:

قناة المجد هي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية تم إنشائها في عام 2003 على يد فهد عبدالرحمن ناصر الشميمري، وهو كاتب سعودي واستمر في رئاسة القناة لمدة عشر سنوات.

تهتم قناة المجد العامة السعودية بالإضافة إلى البرامج الدينية بتقديم مجموعة من البرامج الحوارية والاجتماعية والثقافية والطفولية وغيرها.

ومن أهم البرامج التي تُعرض على شاشة قناة المجد العامة السعودية:

عقبى الدار

ساعة حوار

قرة عين

الملتقى الأدبي

حصاد الأسبوع

صحافة الرأي

نجوم الإنشاد

يوم جديد

كلمة مضيئة

وغيرها من البرامج التي حازت على إعجاب الجمهور مما ساهم في زيادة نسب المشاهدة للقناة.

قناة المجد العامة السعودية لديها العديد من المميزات التي جعلت لها قاعدة جماهيرية عريضة في السعودية وفي الوطن العربي أيضاً:

اختلاف المحتوى الذي تقدمه القناة من محتوى ديني وثقافي واجتماعي.

تراعي القناة في تقديم محتواها القيم والمعايير التي تتناسب مع الوطن العربي.

القناة لديها اهتمام كبير بالأسرة والمرأة والطفل، لذلك تحرص على تقديم محتوى يغرس القيم والمبادئ الصالحة من أجل إنشاء مجتمع سوي.

القناة تقوم بطرح رؤيتها الوسطية وتتميز بالشفافية والمصداقية في نقل كافة الأخبار.

القناة مجانية وتعمل على مدار ٢٤ ساعة.

تستخدم القناة أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم محتواها بجودة عالية، كما اهتمت القناة بإنشاء صفحات من خلال الموقع الإلكتروني وقناة اليوتيوب وذلك من أجل زيادة التفاعل مع الجمهور.

كلمة أخيرة:

تردد قناة المجد العامة السعودية أصبح من الترددات التي يبحث عنها الجمهور في المملكة ولهذا نعرض لكم أحدث ترددات القناة في 2022:

نايل سات من خلال تردد 11373

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

عرب سات من خلال تردد: 12475

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4