أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن التدريب الصيفي للمعلمين حيث أنها قامت بإعداد منصة خاصة تمكن العاملين في وظائف التعليم من التدريب خلال فترة الإجازة والحصول على العديد من الدورات التدريبية المتميزة التي تعطيهم المهارات العالية في طرق التدريس المتقدمة، وقد خصصت الوزارة الرابط الرسمي للتسجيل في المنصة وحجز موعد التدريب الصيفي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد التدريب الصيفي للمعلمين ورابط التسجيل 1443.

موعد التدريب الصيفي للمعلمين

حددت وزارة التعليم موعد التدريب الصيفي ومن المقرر أن يبدأ يوم 25 ذو الحجة 1443 الموافق 24 يوليو 2022 ويمكن التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات من خلال الرابط الإلكتروني.

رابط التسجيل في منصة التدريب

للتسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى منصة التدريب الصيفي من خلال الرابط التالي: https://www.doenglishi.com/summer-training-platform/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار إنشاء حساب جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والأوراق والمستندات.

تحديد البرنامج التدريبي المراد الحصول عليه.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

في النهاية يجب الضغط على زر إرسال طلب.

ما هي شروط الحصول على التدريب الصيفي ؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن التقديم في التدريب الصيفي للمعلمين: