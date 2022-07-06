متى موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443 ورابط التسجيل

اقترب موعد التدريب الصيفي 2022 بالمملكة العربية السعودية للمعلمين، ولذلك نجد أن هُناك العديد من التساؤلات المُرتبطة بهذا الأمر وأهمها “ما هو رابط التسجيل في منصة التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات”، ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال سوف نٌسلط الضوء على للإجابة على سؤال “متى موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443″، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن كافة الأمور المُتعلقة بـ”التدريب خلال الصيف”.. فضلاً تابعونا.

التدريب الصيفي 2022 للمعلمين

“جدير بالذكر أن “التدريب الصيفي” يُعد من أهم برامج التدريب الخاصة بالمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، حيث يُمكن من خلال برامج التدريب تلك التي تم الإعلان عنها في الفترات الأخيرة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير كوادر تعليمية قادرة على تحقيق أهداف وزارة التعليم السعودية”

متى موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443؟

تم الإعلان من قِبل “إدارة التنمية البشرية” التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على موعد التدريب الصيفي 2022 للمعلمين والمعلمات، وجدير بالذكر أن موعد بداية برامج التدريب الصيفي سوف تكون من يوم الأحد 24 يوليو 2022 مـ المُوافق 25 ذو الحجة 1443 هـ، وبذلك سوف يُمكن لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية الاشتراك في برامج التدريب الصيفي بعد قضاء إجازة عيد الأضحى 1443 – 2022.

رابط التسجيل في منصة التدريب الصيفي 1443 للمعلمين

بعد أن تعرفنا على تفاصيل خبر تعميم حضور الدورات التدريبية والتدريب المهني للمعلمين عن بُعد، سوف نُوضح لكم خطوات ورابط التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين 1443، حيث تم الإعلان عن الخطوات التي يجب اتباعها عِند التسجيل، وتلك الخطوات هي كالآتي:

سوف يقوم المُتدرب بالتوجه إلى “منصة التدريب الصيفي 2022” الإلكترونية.

بعد ذلك سوف يتم إنشاء الحساب وكتابة البيانات الخاصة والتي يتم طلبها عبر “نظام نور التعليمي”.

بعد إدراج البيانات الأساسية للمُتقدم يتم اختيار “برنامج التدريب” المُناسب.

يتم في الخطوة التالية التسجيل في البرنامج بعد اختياره، ومن ثَم “إرسال الطلب”.

شروط التدريب الصيفي للمعلمين 1443

بعض الشروط المُعلن عنها من قِبل “وزارة التعليم” السعودية وأيضاً “إدارة التنمية البشرية” التي يجب توافرها قبل القيام بعملية التسجيل في التدريب الصيفي 2022، ولذلك قامت اللجنة التنفيذية التابعة للتعليم السعودية بوضع الشروط أدناه: