رابط التسجيل في منصة التدريب الصيفي للمعلمين 1443

من قِبل “إدارة التنمية البشرية” مُمثلة في “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن إعداد منصة التدريب الصيفي للمعلمين 1443، وجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لإطلاق تلك المنصة هو تمكين كافة المعلمين بجميع المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية عن طريق وضع الدورات التدريبية عالية المستوى، وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم رابط التسجيل في مِنصة التدريب الصيفي للمعلمين 1443.. فضلاً تابعونا للتعرف على المزيد.

ما هي منصة التدريب الصيفي 1443؟

“منصة التدريب الصيفي هي ضمن المِنصات الإلكترونية التي قامت “إدارة التنمية البشرية” التابعة لـ”وزارة التعليم” بإنشائها بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن بعض الدورات التدريبية التي من خلالها يتم تمكين وتأهيل المعلمين وتدريبهم في كافة المدارس بالمناطق المُختلفة بالمملكة”

طريقة التسجيل في منصة التدريب الصيفي 2022

للحديث عن خطوات التسجيل في منصة التدريب الصيفي 1443 للمعلمين يجب التنويه على أن هُناك بعض الخطوات المُعلن عنها بشكل مُسبق، والتي يُراعى اتباعها لضمان اكتمال عملية التسجيل، وجدير بالذكر أن خطوات التسجيل تتمثل في الآتي:

سوف يتم التوجه إلى “بوابة التدريب الصيفي” للمعلمين.

الخطوة التالية وهي القيام بـ”إنشاء حساب جديد” على المنصة، ومن ثَم إرفاق البيانات أدناه:

إدراج اسم المُستخدم.

اختيار رمز المرور وإدراجه في حقله المُخصص لذلك.

يُراعى في تلك الخطوة إرفاق البيانات المطلوبة ومن ثَم مُراجعتها جيداً والقيام بالتحديث حال وجود بيانات غير مُطابقة.

سوف نتجه إلى قائمة برامج التدريب الصيفي واختيار البرنامج.

سوف يتم في الأخير اختيار “البرنامج” المُناسب، ومن ثَم النقر على تبويب “إرسال الطلب”.

موعد بداية التدريب الصيفي للمعلمين 1443

بعد أن تعرفنا على خطوات التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين 1443 سوف نُجيب على سؤال “متى بداية التدريب الصيفي للمعلمين 2022″، وجدير بالذكر أن التدريب سوف يبدأ من يوم الخامس والعشرين من شهر ذو الحجة 25/12/1443 هـ المُوافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 24/7/2022 مـ، حيث قامت “وزارة التعليم” السعودية بالإعلان عن موعد بداية التدريب الصيفي 2022، وبذلك أصبح بالإمكان التسجيل في برامج التدريب الصيفي من قِبل شاغلي الوظائف التعليمية بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية.

ما هي شروط المدربين في التدريب الصيفي 1443؟

من جِهة أخرى تم توضيح الأمر بشأن الشروط التي يجب توافرها بكافة المتدربين والمشرفين في التدريب الصيفي، وجدير بالذكر أن تلك الشروط تتمثل في الآتي:

أن لا يكون المُتدرب مُسجلاً على ذمة أي من القضايا المُتعلقة بالأمانة والشرف.

ضرورة امتلاك مهارات التدريب عن بُعد من قِبل المُتقدمين.

تم التوضيح على ضرورة توافق تخصص ومجال المُتدرب مع المجال الخاص بالتدريب الصيفي.

يجب أن يحضر المُتدرب كافة البرامج الخاصة بالتدريب الصيفي 2022.

خلال برامج التدريب يجب أن يتم تسجيل الحضور بصفة دورية.

سوف يشتمل كل برنامج من برامج التدريب خلال الصيف خلال 30 مُتدرب فقط.

لا يُمكن التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين 1443 لأي من الأشخاص خارج المنظومة التعليمية “شاغلي الوظائف التعليمية”.

رابط التسجيل في منصة التدريب الصيفي للمعلمين 1443

قُبيل الإعلان عن إتاحة التسجيل في التدريب خلال الصيف أصبح بكافة المُواطنين وتحديداً شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية من الدخول إلى رابط التسجيل في منصة التدريب الصيفي للمعلمين الموجود أعلاه، وبعد ذلك يتم اتباع كافة الخطوات المُعلن عنها، مع مُراعاة إرفاق جميع البيانات والمُستندات ومُراجعتها بطريقة دقيقة.