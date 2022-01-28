التجارة السعودية تضبط مسوق إلكتروني صاحب حساب مشهور على سناب شات غشاش.. فيديو

كشفت وزارة التجارة السعودية أمس الخميس الموافق 27 يناير، عن مقطع فيديو ضبطت فيه مُسَوق إلكتروني غشاش، وهو شخص مشهور في سناب شات استغل شهرته في جني أرباحاً طائلة من وراء بيع وتسويق منتجات مزيفة مغشوشة لماركات عالمية، وانتشر المقطع الذي نشرته وزارة التجارة السعودية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي استغرقت مدته دقيقة و 22 ثانية في جميع أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة البرق.

استأجر شقتين في الرياض ويوصل منتجاته بسيارات فارهة

استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته "المغشوشة والمقلدة" بسيارات فارهة.. ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة.. فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع. pic.twitter.com/4g2abgxnkk — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 27, 2022

ونشرت وزارة التجارة السعودية الفيديو تحت بيان لها مقتضب قالت فيه:

استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته “المغشوشة والمقلدة” بسيارات فارهة.. ومستغلاً شهرته في “سناب شات” لتحقيق أرباح طائلة.. فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع.

وزارة التجارة تؤكد متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية

وأصدرت وزارة التجارة في تغريده تالية مستقلة بياناً قالت فيه بأن فرقها الرقابية تضبط صاحب حساب شهير في “سناب شات”، يسوق منتجات مغشوشة ومقلدة في شقق فاخرة ويوصلها بسيارات فارهة في الرياض.

وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار المتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتي تصل عقوبة من يقع تحت طائلة القانون مخالفاً له إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريالاً سعودياً، والمنع من مزاولة النشاط.