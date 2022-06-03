هل سيكون “التأمين الطبي” مجاناً للمُواطنين السعوديين؟.. مُتحدث الصحة يُجيب

اليوم الخميس 3 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 2 يونيو 2022 مـ كان هُناك بعض التصريحات الصادر من قِبل “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية حول استفسارات “مجانية التأمين الصحي”، وذلك حيث أزاح “المُتحدث باسم وزارة الصحة” الستار للإجابة على سؤال “هل سيكون التأمين الصحي مجاناً لجميع المُواطنين السعوديين؟

هل سيكون التأمين الصحي مجاناً للسعوديين؟

اليوم أجرى الدكتور “محمد عبد العالي” المُتحدث باسم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية مُداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الإخبارية مُجيباً على سؤال “هل سيكون التأمين الطبي مجاناً للسعوديين“، وأجاب قائلاً أن التأمين الصحي سوف يكون مجاناً خلال الفترة القادمة، وأوضح أيضاً أنه سوف يتم توفير تغطية مجانية لكافة المُواطنين السعوديين من قِبل “التأمين الصحي”.

تصريحات مُتحدث وزارة الصحة السعودية اليوم

ومن جانبه أيضاً قام “عبد العالي” بتوضيح الأمر بأنه سوف يتم توفير جميع الخدمات المجانية الطبية للمُواطنين كافة بالمملكة، بجانب استدامة تقديم العلاج، وذلك يكون ضمن ركائز “التأمين الصحي” التي تم اعتمادها من قِبل “التأمين الصحي الوطني” بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الدولة بتقديم التمويل لكافة الشرائح التي سوف يشملها قرار “مجانية التأمين الطبي” والحصول على أي من الخدمات الصحية.

هل سيكون "التأمين الطبي" مجانيا لجميع المواطنين السعوديين؟

وماذا عن العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي؟

المتحدث باسم وزارة الصحة يجيب على الاستفسارات لـ #العربية.#شركة_الصحة_القابضة#مركز_التأمين_الصحي_الوطني pic.twitter.com/4Mc5mMklk8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2022

هل سيشمل “مجانية التأمين الطبي” مُستفيدي الضمان والعاطلين عن العمل؟

جاء أيضاً ضمن التساؤلات التي تتعلق بخبر مجانية “التأمين الطبي” هل يكون التأمين الصحي مجاناً لمُستفيدي الضمان ومُستفيدي دعم ساند والتعطل عن العمل؟ وزمن جانبه أجاب “محمد عبد العالي” قائلاً: