ما هي شروط ومزايا التأمين الصحي للإقامة المميزة.. مجلس الضمان الصحي يوضح

بعد إقرار نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، أوضح مجلس الضمان الصحي شروط ومزايا التأمين الصحي للإقامة المميزة ، الذي يعتبر أحد الشروط الرئيسية لمنح هذا النوع من الإقامة، وأشار المجلس إلى أن هذا التأمين يُمنح لغير السعوديين لمن هم بعمر 21 سنة وما فوق، ويمنح الحاصل عليه على كامل منافع الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني.

التأمين الصحي للإقامة المميزة

ما هي شروط التأمين الصحي للإقامة المميزة السعودية؟

تعتبر الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية فرصة لمن هم بسن 21 سنة فما فوق من غير السعوديين، فرصة لمشاركة المملكة رؤيتها في إقامة مجتمع حيوي ذو اقتصاد زاهر، وأما الشروط المطلوب توفرها في تأمين الإقامة المميزة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التي تشمل:

أن يتم سداد المقابل المالي المحدد في اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من إبلاغ المستفيد بالموافقة على منح الإقامة المميزة.

يُلغى الطلب ما لم يتم استيفاء المتطلبات خلال 30 يومًا من الموافقة.

تقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية خلال المدة المحددة المذكورة.

الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للإقامة المميزة

ونوّه مجلس الضمان الصحي إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للإقامة المميزة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وذلك باتباع الخطوات التالية: