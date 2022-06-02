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هل “مجانية التأمين الصحي” تشمل مُستفيدي الضمان الاجتماعي والحاصلين على دعم “ساند” التعطل عن العمل… مُتحدث الصحة يُجيب

إسلام إبراهيم محمد

أزاح مُتحدث الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم الستار لتوضيح الأمر حول حقيقة جعل “التأمين الطبي مجاناً للمواطنين السعوديين”، وبالتزامن مع إعلان هذا القرار كان هُناك العديد من التساؤلات ذات عِلاقة بهذا الموضوع وأهمها “هل مجانية التأمين الصحي تشمل مُستفيدي الضمان الاجتماعي وأيضاً مُستفيدي دعم “ساند” التعطل عن العمل؟.. إليكم الإجابة تفصيلاً أدناه.

هل "مجانية التأمين الصحي" تشمل مُستفيدي الضمان

حقيقة جعل التأمين الطبي مجاناً للسعوديين

مُتحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور “عبد العالي” أوضح أنه سوف يتم تطبيق قرار التأمين الصحي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وأشار من جانبه أن “التأمين الطبي” سوف يصبح مجانياً لجميع المُواطنين بالمملكة، وسوف يحصل السعوديين على تغطية تأمينية طبية بطريقة مجانية تماماً، وذلك يكون وفقاً للخطط التي تتعلق بالخطط والركائز الأساسية التي سوف يتم اعتمادها الفترة القادمة بالمملكة.

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هل مُستفيدي الضمان ودعم ساند من المشمولين بقرار مجانية “التأمين الطبي”؟

من جِهة أخرى جاء حول هذا الأمر تساؤلات عِديدة حول مدى استحقاق مُستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لـ”مجانية التأمين الطبي” ومن جِهة أخرى هل يشمل مُستفيدي “دعم ساند” التعطل عن العمل هذا القرار أيضاً، ومن جانبه أشار المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودي “محمد عبد العالي” إلى أن تلك الفئات هي أيضاً مشمولة للقرار الجديد الذي سوف يتم العمل به خلال الفترات القادمة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك فإن كُل الفئات بالمملكة سوف تستفيد من قرار مجانية التأمين الطبي الجديد.

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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