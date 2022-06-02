فيديو.. المتحدِّث باسم وزارة الصحة يؤكِّد استدامة التأمين الصحي المجاني الذي يشمل جميع المواطنين في المملكة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد العبد العالي أن قضية التأمين الطبي المجاني لجميع المواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية، هي من الأمور الرئيسية والركائز الأساسية، مؤكِّدا أنَّ كل ما سوف يتم تنفيذه يجب أن يركِّز على استدامة الرعاية الصحية والتأمين المجاني.

المتحدث باسم الصحة يؤكِّد استدامة التأمين الصحي المجاني

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة في تصريحات لقناة العربية، أنَّ استدامة التأمين الصحي المجاني وفقاً لأفضل المعايير العربية والإقليمية والعالمية هي من الأمور الأساسية التي سوف تتحقق من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني.

#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية د. محمد العبد العالي: انتقال الموظفين إلى شركة الصحة القابضة سيتم بشكل تدريجي وهذه الخطوة فرصة لتطوير قدراتهم في القطاع pic.twitter.com/iMI2EbWcGB — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2022

التأمين المجاني سوف يشمل جميع المواطنين في المملكة

وكشف “العبد العالي” أنَّ البرامج التي سوف يتم اعتمادها ستؤدى إلى وصول التأمين الصحي، للأشخاص بمجانية وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية، مؤكداً أن جميع المشمولين بالخدمات الصحية الحكومية في المملكة، إضافة إلى العاطلين عن العمل أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي سيكونوا من ضمن المستفيدين من الضمان الصحي المجاني.