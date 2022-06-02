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فيديو.. المتحدِّث باسم وزارة الصحة يؤكِّد استدامة التأمين الصحي المجاني الذي يشمل جميع المواطنين في المملكة

محمد خير الحوراني

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد العبد العالي أن قضية التأمين الطبي المجاني لجميع المواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية، هي من الأمور الرئيسية والركائز الأساسية، مؤكِّدا أنَّ كل ما سوف يتم تنفيذه يجب أن يركِّز على استدامة الرعاية الصحية والتأمين المجاني.

التأمين الصحي المجاني

المتحدث باسم الصحة يؤكِّد استدامة التأمين الصحي المجاني

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة في تصريحات لقناة العربية، أنَّ استدامة التأمين الصحي المجاني وفقاً لأفضل المعايير العربية والإقليمية والعالمية هي من الأمور الأساسية التي سوف تتحقق من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني.

التأمين المجاني سوف يشمل جميع المواطنين في المملكة

وكشف  “العبد العالي” أنَّ البرامج التي سوف يتم اعتمادها ستؤدى إلى وصول التأمين الصحي، للأشخاص بمجانية وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية، مؤكداً أن جميع المشمولين بالخدمات الصحية الحكومية في المملكة، إضافة إلى العاطلين عن العمل أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي سيكونوا من ضمن المستفيدين من الضمان الصحي المجاني.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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