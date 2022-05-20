التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل بشأن صرف منحة الزواج| والمدد المُحتسبة للمعاش

تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيح عدد من الأمور الهامة خلال ردها على استفسارات المواطنين المستفيدين من المعاشات والمستحقين والمشتركين في أنظمة التأمينات المختلفة، وكشفت أيضًا عن المدد المستحقة والمحتسبة والمددة المستبعدة، بالإضافة إلى حسمها الجدل بشأن موقف صرف منحة الزواج في أنظمة التقاعد.

التأمينات ومنحة الزواج

وفي توضيح هام، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، والتي تُصرف بقيمة 10 شهر للمستحقة في المعاش كما هو حال في مستحقي التأمينات، مشددة على أنه في حالة زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة إلكترونيًا، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

ومزايا صرف الدفعة الواحدة

معاش تعاقدي عند بلوغ الستين.

الحصول على معاش التقاعد المبكر.

صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.

صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة.

والمدد المحتسبة والمستبعدة

كما حددت المؤسسة المدة المحتسبة المستبعدة لغرض التقاعد في الأنظمة، وتتمثل في الآتي: