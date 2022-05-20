التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل بشأن صرف منحة الزواج| والمدد المُحتسبة للمعاش

محمد أحمد

تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيح عدد من الأمور الهامة خلال ردها على استفسارات المواطنين المستفيدين من المعاشات والمستحقين والمشتركين في أنظمة التأمينات المختلفة، وكشفت أيضًا عن المدد المستحقة والمحتسبة والمددة المستبعدة، بالإضافة إلى حسمها الجدل بشأن موقف صرف منحة الزواج في أنظمة التقاعد.

التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل بشأن صرف منحة الزواج| والمدد المُحتسبة للمعاش
المحتويات
التأمينات ومنحة الزواج
ومزايا صرف الدفعة الواحدة
والمدد المحتسبة والمستبعدة

التأمينات ومنحة الزواج

وفي توضيح هام، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، والتي تُصرف بقيمة 10 شهر للمستحقة في المعاش كما هو حال في مستحقي التأمينات، مشددة على أنه في حالة زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة إلكترونيًا، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

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التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل بشأن صرف منحة الزواج| والمدد المُحتسبة للمعاش

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ومزايا صرف الدفعة الواحدة

  • معاش تعاقدي عند بلوغ الستين.
  • الحصول على معاش التقاعد المبكر.
  • صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.
  • صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة.

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والمدد المحتسبة والمستبعدة

كما حددت المؤسسة المدة المحتسبة المستبعدة لغرض التقاعد في الأنظمة، وتتمثل في الآتي:

المدة المحتسبة المدة المستبعدة
  1. مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
  2. مدة الخدمة المدنية النظامية إذا كانت محسوبة في التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
  3. مدة الإعارة وفق الشروط النظامية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
  4. مدة الخدمة الإضافية وفقاً للأحوال الواردة بالمادة الخامسة من النظام.
  5. مدة الاستيداع بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
  • مدة الغياب بدون إجازة.
  • مدة الإجازة بدون راتب، ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
  • مدة الحرمان من الراتب.
  • كسور الشهر في مجموع الخدمة
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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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