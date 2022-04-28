التأمينات توجه تحذير هامة للجميع بشأن دعوات استثمار وهمية

وجهت منذ قليل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحذير هام لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، من دعوات الاستثمار الوهمية، والتي تزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية ذراع المؤسسة الاستثماري، حيث أكدت أنه يجب عدم اتباع تلك الدعوات حفاظاً على أموالهم.

المؤسسة العامة للتأمينات تُحذر الجميع

شددت المؤسسة على الجميع بأنها وشركة حصانة الذراع الاستثماري لهان، لا يقدمان أي خدمات استثمارية خاصة بالأفراد، كما أنه لم يصدر عنها أي دعوات خلال الفترة الماضية، أو رسائل تدعو للمساهمة أو الاستثمار في مشاريع أو فرص استثمارية في المملكة بأي طريقة أو شكل من الأشكال.

فرص استثمار وهمية

ونوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضرورة توخي الحذر والحيطة خلال هذه المرحلة، وعدم التعامل مع من يزعم بأنهم يمثلون المؤسسة أو ذراعها الاستثماري شركة حصانة، مؤكدة للجميع أنهم يدعون لفرص استثمارية وهمية، وذلك من خلال عمل اتصالات هاتفية بالمواطنين أو المقيمين أو التواصل معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحرصت المؤسسة على إطلاق التحذير خلال هذه الفترة منعاً لوقوع الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة، في شباك هؤلاء النصابين، حيث أكدت على أنها لا تتعامل مع استثمار الأفراد، وهنا يجب تحذير الجميع بضرورة البعد عن هؤلاء النصابين من أجل المحافظة على أموالهم.

المؤسسة تناشد الجميع

وفي نهاية البيان التحذيري من المؤسسة، أكد على ضرورة قيام من تم استهدافهم في عمليات نصب خلال الفترة الماضية، من خلال دعوات استثمار وهمية بضرورة الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص للجهات المختصة في أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر أنه قد انتشرت عمليات النصب مؤخراً في العديد من الدول ومن بينها المملكة، وذلك مع التطور التكنولوجي الكبير والإنترنت، لذا حرصت المؤسسة على تحذير الجميع من عمليات النصب الاستثمارية التي يتبعها البعض منتحلين صفة المؤسسة.

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