عاجل| التأمينات السعودية تزف نبأ سارّ بشأن صرف منحة زواج قدرها 18 شهر الفئات التالية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، عدد من الأمور الهامة وردت على العديد من استفسارات المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، وكشفت عن شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع الذي يعالج ضم مدد الاشتراك للعاملين السعوديين في حالة الانتقال من وإلى القطاعين الخاص أو العام، وهو من شأنه أن يُسهل حركة الانتقال بين القطاعين، كما كشفت أيضًا عن الفئات المستفيدة من صرف منحة الزواج بمقدار 18 شهر من المعاش.

شروط ضم مدد الاشتراك الجديدة

وفي البداية نوضح لكم شروط ضم مدد الاشتراك الجديدة وفق نظام تبادل المنافع، والتي تتمثل في:

أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.

ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن عام.

ألا يزيد عمر المشترك على 59 عام.

عدم حصور المشترك عن مكافأة أو معاش عن تلك المدة.

عدم استحقاقه المشترك معاش أو تعويض بسبب العجز.

ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الـ 60.

وصرف منحة الزواج

ومن ناحية أخرى، أكدت التأمينات على صرف منحة زواج قدرها 18 شهر كاملة من المعاش للوريثة المستفيدة من الصرف والاستحقاق لهذه الفئات (الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت)، على أن يكون الاستحقاق كما أوضحنا لأي من المستحقات من نصيبها في معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى والخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، على أن يتم ايداع المبلغ المستحق على الحساب البنكي المسجل بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.

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تعرف على شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع #التأمينات_الاجتماعية#ثقافة_تأمينية pic.twitter.com/69iuBMTPnu — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) January 20, 2022

وأضافت أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، داعية إلى إبلاغها في حال زواج إحدى المستفيدات عبر حسابها الإلكتروني الرسمي، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.