التأمينات السعودية تقدم طريقة طلب الإعفاء من دفع غرامة التأخير

يرغب الكثير من مواطنين المملكة العربية السُّعُودية والعمال بمعرفة خطوات تقديم الإعفاء من دفع غرامة التأخير المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية، لذلك حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة على توضيح بعض الخطوات التي يمكن من خلالها التقدم بطلب إعفاء من دفع غرامات التأخير، كما يتم تقديم هذه الطلبات إلكترونياً دون ذهاب المستفيد إلى مكان العمل لتوفير الوقت لجميع الأفراد داخل المملكة وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعد من أهم وأبرز المؤسسات الداعمة والمساعدة في المملكة، حيث تأسست عام 1389هجري الموافق 1969 ميلادي، ومن أهم أهدافها أنها تسعي إلى توفير دعم للأفراد والأسر الفقيرة في السعودية عبر توفير الاحتياجات الأساسية، كما يتم صرف عدد من المخصصات المالية للمستفدين وفق شروط معينة.

خطوات التقديم على الإعفاء من غرامات التأخير

نشرت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية، عبر منصتها الإلكترونية على تويتر “انفوجراف”، خطوات تقديم طلب إعفاء من التأمينات الاجتماعية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال .

. اختيار المنشأة.

اضغط على أيقونة الخِدْمَات المالية، اختيار إعفاء من غرامات التأخير.

إظهار بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب و الإعفاء ويمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار.

تقديم الطلب.

لأصحاب الأعمال، يمكنكم رفع طلب "إعفاء من غرامات التأخير" عبر #تأميناتي_أعمال من خلال موقع #التأمينات_الاجتماعية. — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) July 24, 2022

شروط تقديم طلب إعفاء

بينت هيئة التأمينات أن هناك عدة شروط لتقديم طلب إعفاء منها من لم يسبق له الحصول على إعفاء، وإمكانية تسجيل كافة العاملين في المنشأة، وعدم وجود مخالفات أو إصابات عمل.

وضحنا خلال الأسطر السابقة خطوات تقديم طلب إعفاء عن غرامات التأخير لدى المملكة العربية السُّعُودية و تعرفنا أيضاً على شروط تقديم الطلب.