التأمينات الاجتماعية تزف نبأ سارَّ لجميع المتقاعدين| وتُعلن عن خدمة هامة للمستفيدين

واصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إصدار عدد من التوضيحات الهامة للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، سواء مستفيدها أو مستفيدي التقاعد، أو مستحقي دفعات ساند ضد التعطل عن العمل، ومؤخرًا كشفت عن خدمة هامة توفر المزيد من الوقت والجهد لعملائها ومستحقيها، كما عددت من مزايا عدم صرف الدفعة الواحدة للمشتركات.

خدمة هامة من التأمينات

وأوضحت التأمينات عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن إتاحة تتيح خدمة إدارة الحساب البنكي لعملاء أنظمة التقاعد، حيث يمكنهم تقديم طلب تعديل رَقْم الحساب البنكي الآيبان، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر موقعها الرسمي أو التأمينات أو لاين أو تطبيق تأميناتي للهواتف الذكية، ثم:

اختيار الخدمة من قائمة الطلبات. تعبئة البيانات. تقديم الطلب.

تتيح خدمة إدارة الحساب البنكي لـ #عملاء_أنظمة_التقاعد تقديم طلب تعديل رقم الحساب البنكي الآيبان. 🔗l https://t.co/11Plkhcsz9#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/DrbDBgxGsw — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) May 9, 2022

حل المشكلات التي تواجه المستخدمين

كما كشفت التأمينات عن بعض الحلول الجوهرية للمشكلات التي تواجه الكثير من المستخدمين، ومن أبرزها ما يتعلق بظهور رسالة “عذرًا الخادم واجه خطأ” التي تظهر للمستخدم بعد محاولة استعادة كلمة المرور، فطالبت المؤسسة بالمحاولة مرة أخرى في وقت لاحق، وفي حالة استمرار المشكلة يتم التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، ومراسلتها عبر موقعها الرسمي، مع إرفاق صورة الشاشة التي تظهر فيها الملاحظة، وسيتم التحقق والإفادة على الفور.

مزايا عدم صرف الدفعة الواحدة