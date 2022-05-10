التأمينات الاجتماعية تزف نبأ سارَّ لجميع المتقاعدين| وتُعلن عن خدمة هامة للمستفيدين

محمد فوزي

واصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إصدار عدد من التوضيحات الهامة للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، سواء مستفيدها أو مستفيدي التقاعد، أو مستحقي دفعات ساند ضد التعطل عن العمل، ومؤخرًا كشفت عن خدمة هامة توفر المزيد من الوقت والجهد لعملائها ومستحقيها، كما عددت من مزايا عدم صرف الدفعة الواحدة للمشتركات.

التأمينات الاجتماعية تزف نبأ سارَّ لجميع المتقاعدين| وتُعلن عن خدمة هامة للمستفيدين
المحتويات
خدمة هامة من التأمينات
حل المشكلات التي تواجه المستخدمين
مزايا عدم صرف الدفعة الواحدة

خدمة هامة من التأمينات

وأوضحت التأمينات عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن إتاحة تتيح خدمة إدارة الحساب البنكي لعملاء أنظمة التقاعد، حيث يمكنهم تقديم طلب تعديل رَقْم الحساب البنكي الآيبان، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر موقعها الرسمي أو التأمينات أو لاين أو تطبيق تأميناتي للهواتف الذكية، ثم:

  1. اختيار الخدمة من قائمة الطلبات.
  2. تعبئة البيانات.
  3. تقديم الطلب.

المؤسسة العامة للتأمينات تُحدد 1500 حد أدنى لهذا الإجراء| وتُتيح خدمة تعديل الآيبان

التأمينات تزف نبأ سارَّ لجميع المتقاعدين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص

حل المشكلات التي تواجه المستخدمين

كما كشفت التأمينات عن بعض الحلول الجوهرية للمشكلات التي تواجه الكثير من المستخدمين، ومن أبرزها ما يتعلق بظهور رسالة “عذرًا الخادم واجه خطأ” التي تظهر للمستخدم بعد محاولة استعادة كلمة المرور، فطالبت المؤسسة بالمحاولة مرة أخرى في وقت لاحق، وفي حالة استمرار المشكلة يتم التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، ومراسلتها عبر موقعها الرسمي، مع إرفاق صورة الشاشة التي تظهر فيها الملاحظة، وسيتم التحقق والإفادة على الفور.

كيفية الاستفادة من خدمة متابعة الطلبات عبر التأمينات الاجتماعية 1443 هجري
التأمينات الاجتماعية تزف نبأ سارَّ لجميع المتقاعدين| وتُعلن عن خدمة هامة للمستفيدين

مزايا عدم صرف الدفعة الواحدة

  • الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين.
  • الحصول على معاش التقاعد المبكر.
  • التمكن من صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.
  • الاستفادة من جميع الخيارات الجديدة التحفيزية من المؤسسة.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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