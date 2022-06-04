التأمينات الاجتماعية تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمتقاعدين بشأن المزايا الجديدة وإعفاءات غرامات التأخير

تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية تقديم المزايا المادية والعينية للمواطنين والمتقاعدين في جميع أنحاء المملكة، حيث أتاحت مؤخرًا خدمات جديدة لعملاء أنظمة التقاعد، مستهدفة ضمان وصول أفضل خدمة مقدمة لعملائها، في الوقت الذي كشفت فيه عن تمكينها أصحاب العمل من التقديم إلكترونياً على طلب الإعفاء من غرامات التأخير المالية حسب شروط الاستحقاق.

مزايا التأمينات الاجتماعية

فقد أطلقت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تطبيق عملاء أنظمة التقاعد، الذي يُتيح للعملاء تنفيذ كافة خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونيًا بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مقراتها أو فروعها، ومن أبرز الخدمات التي يُمكن الحصول عليها بواسطته:

التعريف بالمعاش الفوري.

التحقق من التعريف بالمعاش.

متابعة الطلبات.

تقديم استفسار عن معاملة.

التواصل مع العناية بالعملاء.

الحصول على الزيارة الافتراضية.

إنهاء إجراءات معاش التقاعد المبكر.

تقديم إعفاءات غرامات التأخير

أما فيما يخص تمكين أصحاب العامل إلكترونيًا من التقديم على طلبات الإعفاءات المتأخرة ماليًا للغرامات وفق شروط الاستحقاق، فتتم من خلال:

تسجيل الدخول لحساب المنشأة من تطبيق تأميناتي أعمال. ثم اختيار المنشأة المطلوبة. ثم الذهاب إلى قائمة الخدمات المالية. ثم الذهاب إلى غرامات التأخير والإعفاءات. ستظهر لك صفحة ببيانات المنشأة والغرامات وغيرها. يُمكنك كتابة التعليقات وإرفاق المستندات. الموافقة على الشروط والأحكام. ثم تقديم.

يمكن لصاحب العمل التقديم إلكترونياً على طلب الإعفاء من غرامات التأخير المالية حسب شروط الاستحقاق، عبر #تأميناتي_أعمال #التأمينات_الاجتماعية — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) June 2, 2022

وتوصية من الشورى

ومن ناحية أخرى أوصى مجلس الشورى المؤسسة، بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، وانتهاج استراتيجيةٍ استثمارية لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل، بالإضافة إلى عدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف لما له من آثارٍ سلبية على المتقاعد وأسرته.