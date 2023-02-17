التأمينات الاجتماعية تُعلن قيمة دعم ساند في السعودية لعام 1444 ورابط التحقق من الأهلية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن رابط التحقق من أهلية ساند ضمن الخدمات التي تقدمها لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ويمكن استخدامها إلكترونيًا كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن أهلية ساند

يمكن لجميع المستفيدين القيام بالاستعلام عن أهلية ساند كما يلي:-

الدخول إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعدها الضغط على أيقونة “خدمات عامة”.

ثم الانتقال إلى عملية التحقق من الأهلية.

كتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم.

إدخال رَقَم الجوال في الخانة المطلوبة.

كتابة رمز التحقق الذي يصل إليك عبر رسالة نصية.

وفي النهاية تتم عملية التسجيل.

قيمة دعم ساند في السعودية

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة معاش ساند وهي على النحو التالي:-

يحصل صاحب المعاش على 60% من الراتب الأساسي في أول ثلاثة شهور.

بينما يحصل المستفيد من ساند على 50% من نسبة متوسط الرواتب في السعودية.

كذلك يتم صرف 2000 ريال سعودي شهريًا لمدة عام.