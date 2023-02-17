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التأمينات الاجتماعية تُعلن قيمة دعم ساند في السعودية لعام 1444 ورابط التحقق من الأهلية

مصطفى شاهين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن رابط التحقق من أهلية ساند ضمن الخدمات التي تقدمها لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ويمكن استخدامها إلكترونيًا كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مبلغ دعم ساند 1444 وخطوات التسجيل

طريقة الاستعلام عن أهلية ساند

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يمكن لجميع المستفيدين القيام بالاستعلام عن أهلية ساند كما يلي:-

خطوات التسجيل في دعم ساند 1444

  • بعدها الضغط على أيقونة “خدمات عامة”.
  • ثم الانتقال إلى عملية التحقق من الأهلية.

خطوات التسجيل في دعم ساند 1444

  • كتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم.

خطوات التسجيل في دعم ساند 1444

  • إدخال رَقَم الجوال في الخانة المطلوبة.
  • كتابة رمز التحقق الذي يصل إليك عبر رسالة نصية.
  • وفي النهاية تتم عملية التسجيل.

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قيمة دعم ساند في السعودية

وحددت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة معاش ساند وهي على النحو  التالي:-

  • يحصل صاحب المعاش على 60% من الراتب الأساسي في أول ثلاثة شهور.
  • بينما يحصل المستفيد من ساند على 50% من نسبة متوسط الرواتب في السعودية.
  • كذلك يتم صرف 2000 ريال سعودي شهريًا لمدة عام.

  • تصل قيمة المعاش في أول ثلاثة شهور إلى 9000 ريال سعودي.
  • بينما تصل قيمة المعاش في الثلاثة شهور التالية إلى 7500 ريال سعودي.
  • وفي الثلاثة شهور الأخيرة تصل قيمة المعاش إلى 2000 ريال سعودي.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في العديد من المواقع الإلكترونية بمختلف المجالات المتنوعة.

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