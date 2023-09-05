التأمينات الاجتماعية تُعلن عن زيادة راتب القطاع الخاص في هذا الموعد

تداول الكثير من العاملين في القطاع الخاص رفع رواتبهم إلى 4000 ريال سعودي، لتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرد على هذه الأنباء.

شعار التأمينات الاجتماعية- المصدر: الموقع الرسمي للمؤسسة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة راتب العاملين في القطاع الخاص اعتبارًا من يوم 1 يناير 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار انتشرت في الاونه الاخيره معلومات عن زيادة في راتب القطاع الخاص اعتبارًا من 1يناير 2024 ليكون 4000 ريال بدلًا من 3200 ريال هل ذلك يشمل العاملين بالفنادق والشقق المخدومة ام ماذا ولكم تحياتي — hilal almalki (@hilalal81358480) September 5, 2023



وأشارت المؤسسة إلى أن الراتب سيكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال سعودي، بما يشمل العاملين في الفنادق.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن راتب الموظف وحقوقه وواجباته تكون لدى صاحب العمل وهي من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.