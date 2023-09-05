أخبار السعودية

التأمينات الاجتماعية تُعلن عن زيادة راتب القطاع الخاص في هذا الموعد

مصطفى شاهين

تداول الكثير من العاملين في القطاع الخاص رفع رواتبهم إلى 4000 ريال سعودي، لتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرد على هذه الأنباء.

رفع راتب التأمينات الاجتماعية

شعار التأمينات الاجتماعية- المصدر: الموقع الرسمي للمؤسسة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة راتب العاملين في القطاع الخاص اعتبارًا من يوم 1 يناير 2024.


وأشارت المؤسسة إلى أن الراتب سيكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال سعودي، بما يشمل العاملين في الفنادق.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن راتب الموظف وحقوقه وواجباته تكون لدى صاحب العمل وهي من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

Avatar of مصطفى شاهين
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

اترك رد

2 تعليقات
  1. محمدحسن الدوسري يقول

    احسنتم ونسألله لكم الأجر والمثوبة لكن ماذاعن متقاعدين التأمينات الاجتماعية ١٩٨٤ ريال أليس لهم نصيب

    الرد
  2. جمعه يقول

    الله يحفظكم جميعا يارب نحن موظفين
    في القطاع الخاص نتمنى ازيد في اروتب لحيث ظقواط الحياة صعبه معي ارتفاع
    الأسعار والله يحفظكم وشكران من قام بي الاهتمام بي موظفين القطاع الخاص نحن نشكو الي الله والحمد لله

    الرد
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات