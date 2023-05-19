أخبار السعودية

التأمينات الاجتماعية تُصدر تنبيه هام بشأن الحد الأدنى للتسجيل في النظام

مصطفى شاهين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن سن المواطن الإلزامي للتسجيل في النظام، لتؤكد بأن السن الأدنى لتسجيل المشترك الإلزامي هو 15 سنة هجري.

وظائف التأمينات الاجتماعية

وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن المشترك الإلزامي هو عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة عقد وطبيعة وشكل عملة، الذي يشترك أن يكون أداء العمل مقيم دائم في المملكة العربية السعودية، أو أن يكون موظف خارج المملكة لكن مقر العمل الأساسي في السعودية.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن سن المشترك في النظام يحدد بناءً على شهادة الميلاد وكذلك الشهاد التي تصدرها الجهات المعنية، وفي حال تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده الهيئة.

وأوضحت المؤسسة أن لا يجوز تعديل السن بعد التسجيل في النظام وفي حالة ظهور سن مختلف في المستندات يتم وقف الصرف عنه مباشرة لحين تقديم إثبات أخر يُفيد باستحقاق للحصول على المعاش الشهري.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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