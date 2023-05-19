التأمينات الاجتماعية تُصدر تنبيه هام بشأن الحد الأدنى للتسجيل في النظام

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن سن المواطن الإلزامي للتسجيل في النظام، لتؤكد بأن السن الأدنى لتسجيل المشترك الإلزامي هو 15 سنة هجري.

وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن المشترك الإلزامي هو عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة عقد وطبيعة وشكل عملة، الذي يشترك أن يكون أداء العمل مقيم دائم في المملكة العربية السعودية، أو أن يكون موظف خارج المملكة لكن مقر العمل الأساسي في السعودية.

اهلا بك

السن الأدنى لتسجيل المشترك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة هجري.

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 19, 2023

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن سن المشترك في النظام يحدد بناءً على شهادة الميلاد وكذلك الشهاد التي تصدرها الجهات المعنية، وفي حال تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده الهيئة.

وأوضحت المؤسسة أن لا يجوز تعديل السن بعد التسجيل في النظام وفي حالة ظهور سن مختلف في المستندات يتم وقف الصرف عنه مباشرة لحين تقديم إثبات أخر يُفيد باستحقاق للحصول على المعاش الشهري.