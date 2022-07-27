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التأمينات الاجتماعية توضح مبلغ مصروفات المنافع التأمينية والتي قد تصل إلى 30 مليار

أحمد منصور

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية وصل إلى أكثر من 12 مليون مشترك، وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن مصروفات منافع التأمينات الاجتماعية وصلت قيمتها إلى أكثر من 30 مليار ريال سعودي، جاء ذلك ضمن الفترة الأخيرة من العام الجاري 2022، جاء ذلك خلال الإحصاءات والبيانات التي تفعلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التأمينات الاجتماعية توضح مبلغ مصروفات المنافع التأمينية والتي قد تصل إلى 30 مليار

أبرز الأرقام الإحصائية للتأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد من الأرقام الإحصائية، حيث أوضحت المؤسسة أن الخدمات المنفذة تخطت تسعة ملايين معاملة إلكترونية استفاد منها أصحاب العمل والأفراد كما وصل عدد المسجلين الجدد في الخدمة الإلكترونية أكثر من 500 مستخدم، وأضافت المؤسسة أن بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة أكثر من سبعة ملايين زيارة كما وصل عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية إلى أكثر من 73 ألف زائر، بالإضافة إلى 46 ألف مستخدم قاموا باستخدام المحادثة الفورية على الموقع الإلكتروني.

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التأمينات الاجتماعية توضح مبلغ مصروفات المنافع التأمينية والتي قد تصل إلى 30 مليار

وتقدم المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عدد من الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي تتم إلكترونياً وأبرز هذه الخدمات هي التأمينات الاجتماعية استعلام عن رقم الهوية بالإضافة إلى الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني، وتسعى المملكة العربية السعودية في تقديم كل الخدمات في الفترة القادمة بصورة إلكترونية بعد إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات بصورة سهلة وبسيطة تتيح للجميع أن يستفيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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