التأمينات الاجتماعية توضح طريقة اصدار بطاقة متقاعد عبر تقدير من الهاتف المحمول ١٤٤٤ تعرف على الخطوات

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإطلاق خدمة إصدار بطاقة متقاعد بشكل الكتروني بدون أن يتطلب الذهاب إلى مراكز العمل وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب التأمينات الاجتماعية لإتاحة أفضل درجة من الخدمات للأفراد المتقاعدين عن العمل.

برنامج تقدير المتقاعدين

قامت التأمينات الاجتماعية إطلاق تطبيق تقدير للأفراد المتقاعدين عن العمل لاستخراج البطاقة الرقمية والحصول على الخدمات المتاحة من التأمينات الاجتماعية.

خدمة تقدير هي أطلقت في الأساس للأفراد الذين لم يستطيعوا مزاولة عملهم والذين لا يتمكنوا من الذهاب إلى مقرات العمل الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ويتم من خلالها إرسال خدمات الهوية الوطنية لهم في الأماكن المخصصة لهم.

خطوات اصدار بطاقة متقاعد

يتاح تنزيل تطبيق تقدير على أجهزة الهواتف الحديثة وهو يعمل مع أنظمة الأندرويد والآيفون.

ثم تسجيل الدخول الحى التطبيق من خلال النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة البطاقة.

في النهاية سيتم عرض بطاقة المتقاعد والخدمات التي يحصل عليها المتقاعد .

اصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر تقدير

في إحدى الأسئلة التي وردت على موقع توتير للأحوال المدنية عن وجود أحد المواطنين له بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة ويريد في تجديد بطاقة الهوية الوطنية داخل المنزل فتم الرد عليه أنه يتاح طلب خدمة تقرير من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية.

الفئات المستفيدة من خدمة تقرير

هنام مجموعة من الطبقات الاجتماعية التي تستحق الحصول على خدمات تقرير وهم كالآتي:

الأفراد الذين تقدموا في العمر، الذين يعانون من الأمراض.

الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعوا الذهاب إلى مقرات عمل التأمينات الاجتماعية.

تعد هيئة التأمينات الاجتماعية من أكبر الهيئات التي تتمتع بالاستقلال الشخصي والتي تتيح الخدمات الاجتماعية المختلفة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وتعمل على توفير الخدمات للموظفين في كل كافة قطاعات الدولة الخاصة والحكومية والقطاع العسكري، الأفراد الذين يعملون طبقًا لنظام الأجور بالاضافة إلى إتاحة الخدمات المختلفة للأفراد غير القادرين على العمل بسبب المرض أو تقدم السن، ويقود هيئة التأمينات الاجتماعية مجلس إدارة موسع تابع لوزير المالية وموقعها الأساسي في مدينة الرياض.