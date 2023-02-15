التأمينات الاجتماعية تكشف عن الأفراد المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الأفراد المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك، إضافة إلى توضيحها للحالات التي يتم فيها إيقاف المعاش للمستفيد، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الأفراد المستحقين لصرف معاش التأمينات

أعلنت المؤسسة عن الأشخاص المستحقين للمعاش عقب وفاة والمشترك وهم كتالي:-

أرملة صاحب المعاش المتوفي.

المطلقة عند وفاة زوجها ما لم تكون قد تزوجت.

أرمل السيدة المشتركة في المعاشات

والد ووالدة المشترك في حالة وفاته وذلك في حالة إذا كانوا غير قادرين على العمل.

أخوة المشترك الذين هم تحت إعالته.

الابن المتوفي عنه والدة إذا لم يبلغ سن الـ26 عامًا.

الحالات المستحقة لمعاش التأمينات في السعودية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات المستحقة للمعاش وهم كتالي:-