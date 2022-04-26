التأمينات الاجتماعية تعلن: موعد صرف ساند 1443

أعلنت التأمينات الاجتماعية السعودية عن موعد صرف راتب ساند، ويعتبر هذا الأخير من أهم برامج الدعم الموجهة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يتم تقديم مبالغ مالية لهم تعينهم على توفير المتطلبات الضرورية، ومن الجدير بالذكر أنّ التأمينات قد وضعت شروط ساند التي يجب أن تتوفر في كل الأفراد الذين يريدون الاستفادة من هذا الراتب، والمنصة الخاصة بالبرنامج تتيح العديد من الخدمات والتسهيلات.

موعد صرف راتب ساند

ينتظر العديد من المواطنين في المملكة موعد صرف راتب ساند في حساباتهم، حيث يتم تقديم مساعدة مالية لهم، لكل الأشخاص الذين فقدوا عملهم لأسباب ما، ويتم إيداع الرواتب في حساباتهم البنكية في مطلع كل شهر ميلادي، وقبل ذلك يتم التحقق من طرف الجهات المعنية من توفر الشروط الضرورية في الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا الراتب، وهذا يمقتضى قانون التعطل عن العمل، والمدة المقدرة للتوقف عن العمل هي تسعون يوما.

شروط الحصول على راتب ساند

حددت التأمينات الاجتماعية شروط ساند، ومن أبرزها نذكر لكم ما يلي:

يجب أن يكون الشخص الذي يريد الاستفادة سعودي الجنسية.

من الضروري أن يكون سنه أقل من ستون عاما.

إلى جانب ذلك لا يجب أن يكون للمستفيد دخل مادي آخر.

أيضا يجب أن يكون منتميا لفرع التأمين ضد البطالة قبل تاريخ 01 يناير 2022.

كيفية تقديم طلب صرف ساند المالي

يمكن للأفراد تقديم طلب صرف ساند المالي بشكل إلكتروني فقط، ويتم ذلك من خلال الموقع الخاص بالتأمينات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية السعودية.

ثانيا: يتعين على المستخدم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا: يتوجب عليه أيضا أن يقوم بالذهاب إلى موقع التأمينات أون لاين، ثم يعين من بين الخيارات أيقونة ساند ضد التعطل عن العمل.

رابعا: بعد ذلك يعبئ كل معلوماته الشخصية، ثم يعين كل بيانات الحساب البنكي ويقم برفع كل المستندات المطلوبة.

أخيرا يمكنه الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع موعد صرفراتب ساند، كما ذكرنا لكم أهم الشروط التي حددتها التأمينات الاجتماعية السعودية لكل الراغبين في تلقي دعم هذا البرنامج.