التأمينات الاجتماعية بالمملكة تطلق حملة  شيك على تسجيلك

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، حملة توعية خاصة بموظفي وموظفات القطاع الخاص، تحت شعار “شيك علي تسجيلك” ، وتستمر خلال شهر يوليو الجاري، وتهدف الحملة الى حفظ حقوق الموظفين، من خلال تسجيلهم في التأمينات الإجتماعية من قبل صاحب العمل، والتأكد من أجره المسجل في النظام، للتمتع بالمزايا التي سوف يحصل عليها بعد التسجيل، وتم تحذير أصحاب العمل من التبعات والعقوبات التي يمكن ان يتعرضون إليها فى حالة عدم تسجيل الموظفين لديهم أو عدم تقييد أجر الموظف الحقيقي .

التأمينات الاجتماعية

من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تعمل على الحفاظ على حقوق العاملين، ومن بلغوا سن التقاعد ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم عن طريق أعطائهم معاش تقاعدي، وهي المسؤلة عن إعطاء المعاش للمتقاعدين، بصفة دورية شهربا، ويمكن لأصحاب المعاشات الإستعلام عن معاشهم الشهري من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الإجتماعية .

شيك على تسجيلك

تسعي هذه الحملة على المحافظة على حقوق العملاء سواء سعوديين أو غير سعوديين، ويمكن التحقق من لتسجيل عبر موقع المؤسسة الالكتروني، وفي حالة ثبوت عدم التسجيل من قبل صاحب العمل للموظفين في التأمينات الإجتماعية، يعتبر تحايلا على القانون ويسلب العاملين من حقوقهم المستقبلية من التعويضات أو المعاشات عند التعرض لإصابة عمل أو التعويضات مقابل التعطل عن العمل، ومعاشات أسرهم بعد وفات الموظفين، ويتم إحتسابها وفق الأجور المسجلة، ولابد لصاحب العمل الإلتزام بأحكام النظام والمبادرة فى تسجيل جميع موظفيه وفقا لأجورهم الصحيحة .