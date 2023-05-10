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توضيح هام من التأمينات الإجتماعية حول شروط ضم مدد الإشتراك

ياسمين محمد أحمد

صدر اليوم الأربعاء توضيح مهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول شروط ضم مدد الاشتراك.

أوضح حساب العناية بالعملاء أنه يتطلب ضم مدد الاشتراك تقديم طلب من المشترك قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير الذي تم الانتقال إليه.

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شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

وأضاف الحساب أن شروط ضم مدد الاشتراك وفقًا لنظام تبادل المنافع هي كما يلي:

  • 1- تقديم المشترك طلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير الذي كان مشتركًا به.
  • 2- أن يكون عدد سنوات الخدمة المراد ضمها لا يقل عن سنة واحدة.
  • 3- أن يكون عمر المشترك أقل من 59 عامًا.
  • 4- أن لم يتلق المشترك مكافأة أو معاش عن الفترة المراد ضمها.
  • 5- أن لم يحصل المشترك على معاش في النظام السابق بسبب العجز.
  • 6- أن لا تكون مدد الاشتراك التي يتم خصمها مددًا مكملة للاستحقاق في النظام الأخير قبل بلوغ سن الستين، ويتعين على المشترك استكمال المدة المطلوبة في هذا النظام.

ويستثنى من هذه الشروط حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة أو التنسيق مع الخدمة أو التخصيص أو التحول.

شروط ضم مدد الاشتراك
شروط ضم مدد الاشتراك

التأمينات تطلق خدمة تخصيص المستفيدين

في الوقت نفسه، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة تخصيص المستفيدين، بهدف تقديم الدعم والرعاية للمستحقين والحفاظ على حقوقهم، وضمان استمرار صرف مستحقاتهم من المعاش التقاعدي.

شروط طلب صرف معاش التقاعد

يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد في حال توافر الشروط التالية:

1- بلوغه سن الستين أو تجاوزها.

2- التوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام.

3- أن يكون قد قضى فترة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل، بالإضافة إلى فترة اعتبارية مكملة لـ120 شهرًا عند بلوغه سن الستين.

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ياسمين محمد أحمد

ياسمين محمد طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، كاتبة ومحررة منذ 3 سنين، أهوى الكتابة في مجال الأخبار والمرأة ووصفات الطبخ

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