البيوت الأثرية في القطيف: إبداع هندسي وزخرفي يعكس الهوية العربية

تتميز البيوت الأثرية في محافظة القطيف الواقعة شرق السعودية بتصميمها الهندسي المتقن، والزخارف الفنية الرائعة التي تعكس الهوية العربية الأصيلة.

وتعود أصول هذه البيوت إلى أكثر من 400 عام، وتشترك في عناصر بنائها مع قوانين فن العمارة الإسلامية، إلا أن أسلوب البناء ينسجم مع البيئة المحلية في القطيف.

البيوت الأثرية في القطيف-مصدر الصورة:واس

البيت القطيفي

ويتكون البيت القطيفي من ثلاثة أجزاء رئيسية:

• الحوش: وهو فناء مفتوح على السماء يتوسط البيت، ويستخدم لتوفير الخصوصية والتهوية.

• الغرف: وتقع حول الحوش، وتتكون من دورين أو ثلاثة.

• الدرج الداخلي: ويقع في وسط البيت، ويؤدي إلى الطوابق العليا.

مواد بناء محلية

وتتميز البيوت القطيفية باستخدام مواد بناء محلية، مثل الطين والحجارة البحرية، والتي تتناسب مع طقس المنطقة. كما تتميز بوجود نوافذ خارجية، وزخارف جصية نباتية وهندسية.

ولعل أبرز مثال على البيوت الأثرية في القطيف هو بيت الجشي، الذي يقع في جزيرة تاروت، وويتميز هذا البيت بكبر حجمه، وزخرفته الفخمة.

الغرف والملحقات

ويتكون بيت الجشي من خمسة أدوار، ويضم العديد من الغرف والملحقات، مثل الركوة للاستحمام، والروزنة لتخزين الحاجيات، وكما يتميز بوجود نقوش كتابية بآيات القرآن الكريم، وزخارف نباتية وهندسية.

وتعد البيوت الأثرية في القطيف من أهم المعالم التراثية في المنطقة، وتعكس إبداع الإنسان العربي في مجال العمارة والزخرفة.