البيت الأهلي للتمويل..براتب 4000 ريال قرض شخصي بدون ضامن ولا تحويل راتب ميسر لجميع القطاعات

قرض شخصي بدون ضامن ولا تحويل راتب براتب يبدأ من 4.000 ريال سعودي ميسر السداد من شركة البيت الأهلى للتمويل التي تقدم منتجات تتمثل في التمويل الشخصي للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قرض السيارات بصيغة الإيجار التمويلي، حيث تتميز هذه الشركة بأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي لها موقع إلكتروني رسمي يعمل بشكل رقمي بتقنية عالية في عرض منتجات القروض فضلاً عن تلبية الطلب والإجراءات بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تلقي المساعدة في كيفية الحصول على المال أو تمويل بدون كفيل بسهولة وذلك يتم من خلال التواصل مع خدمة المبيعات عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال عبر رقم شركة البيت الأهلي 920002580 أو 8002440220.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن ولا تحويل راتب

حددت شركة البيت الأهلي بعض المعايير للحصول القرض:-

ألا يقل الراتب الشهري 4.000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين و5000 ريال للوافدين.

يجب أن لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي وسنة للقطاع الخاص.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وحتى 60 عام و للمتقاعدين 65 سنة.

إليك مجموعة من القروض الأخرى ربما تعجبك:-⇓⇓

طريقة الحصول على قرض 250 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب لكافة القطاعات

تمويل سيارة بدون كفيل لا تطلب وظيفة معتمدة تسهيل السداد للسعوديين والمقيمين

قرض شخصي بدون فوائد ولا رسوم بقسط بسيط يسدد بعد شهر من حصولك على المال

بدون فوائد ولا رسوم تمويل إضافي مدعوم بـ60 ألف ريال وأقل قسط شهري

تمويل للشباب 60 ألف ريال مدعوم بدون فوائد لمحدودي الدخل

كيفية طلب التمويل من شركة البيت الأهلي

عبر التواصل على البريد الإلكتروني والأرقام المذكورة أعلى، مع المستندات المطلوبة التي تشمل التالي:-

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للوافدين (سارية الصلاحية).

عنوان السكن الوطني و عنوان البلد الأصل للمقيمين.

رسم كركي العمل.

خطاب تعريف بالراتب حديث لا يتعدى شهر.

أصل كشف حساب حديث يوضح آخر 3 رواتب.

عرض سعر سيارة إذا كان طلب القرض سيارة.

يذكر أن شركة البيت الأهلي توفر التمويل حتى 300 ألف ريال سعودي مع إمكانية السداد المبكر وذلك وفق حسم سمة بحسب الأنظمة واللوائح المتبعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.