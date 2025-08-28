البيئة والمياه تفتح أبواب الاستثمار الزراعي والحيواني أمام رواد الأعمال عبر منصة فرص

في ظل توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تقوية الاستثمارات المستدامة وزيادتها وتحقيق الأمن الغذائي بشكل كبير؛ فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تفتح طرقًا جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال؛ وذلك لتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تنمية الموارد الطبيعية وتوظيفها بشكل أمثل.

فرص استثمارية عبر منصة “فرص”

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة عن طرح 10 فرص استثمارية جديدة عبر منصة “فرص” حيث تهدف إلى دعم القطاعين الزراعي والحيواني، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الاستثمارات الزراعية وتدعيم الأمن الغذائي الوطني.

كذلك فإن هذه الفرص تتنوع بين مشروعات:

تربية وتسمين المواشي في محافظة رابغ.

إقامة مشاتل زراعية نموذجية في محافظتي الليث وأضم.

مشروع للبيوت المحمية في محافظة الطائف.

كما تشمل تخصيص مواقع لزراعة الأشجار المثمرة في محافظة الكامل، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة متكاملة في مركز حلي بمحافظة القنفذة، ومشروع آخر لإقامة مشتل لإنتاج الشتلات البرية في القنفذة أيضًا.

أكد الفرع أن هذه المشاريع تمثل قيمة اقتصادية كبيرة؛ إذ تمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من المقومات الطبيعية والبيئية التي تتميز بها المنطقة، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتوليد فرص عمل جديدة وتعزيز العوائد الاقتصادية بشكل مباشر ومستدام، كما أشار إلى أن جميع هذه المشروعات ستحظى بدعم ومتابعة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، داعيًا المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل هذه الفرص عبر منصة “فرص” والمبادرة بالتقديم في المواعيد المعلنة وفق الضوابط والشروط المحددة.