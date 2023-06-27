أخبار السعودية

البيئة السعودية تطلق “أضحيتي” بتبوك

آياتي خيري

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بدء الحملة الإرشادية “أضحيتي” التي تستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك .

تبوك

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، أن الحملة الإرشادية أن الفرق الميدانية تقوم بتنفيذ الحملة في أسواق المواشي؛للتعريف بالاشتراطات والإرشادات الصحية للأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييز الأضحية السليمة،وحثهم على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية.

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وأكد الرويلي أن الأخصائيين والبيطريين من الفرع يقومون بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة وفقًا للشروط الشرعية منها والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها،مضيفاً أن خدمات الفرع بسوق الماشية بتبوك تشمل كذلك الإجابة على استفسارات المربين عن النظام الأمثل لتغذية المواشي,كما تشمل الخدمات المقدمة توعية المواطن ومربي المواشي بفترة التحريم للأدوية البيطرية واللقاحات، بالإضافة إلى عمل جولات رقابية وتفقدية داخل السوق؛للكشف عن المواشي المصابة مراعاة للصحة العامة والمواطن والمقيم.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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