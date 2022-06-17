البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف للأسر المنتجة والعاطلين للتسجيل بالدعم الريفي reef.org.sa

وزارة المياه والبيئة أتاحت رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف لجميع الأفراد الذين يعملون بالمجالات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية، ومن لديهم مشروعات صغيرة متعلقة بالأمن الغذائي، كما تقدم الوزارة هذا الدعم للفئات المستحقة من مواطني المملكة المنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالبرنامج، ومن خلال هذا المقال سنقدم إليكم معلومات عن بوابة ريف لدعم الأسر المنتجة والعاطلين.

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

بإمكانك أن تدخل على البوابة الإلكترونية الخاصة بدعم ريف عبر الرابط الذي قدمته وزارة البيئة لجميع الأشخاص المستحقين الذين ينطبق عليهم، ولا بد من اتباع خطوات التسجيل حتى تستطيع أن تحصل على الدعم بسهولة.

طريقة التسجيل ببرنامج دعم ريف

بإمكانك أن تسجل في بوابة دعم ريف من خلال الدخول على الرابط والاتباع لبعض الخطوات التي تساعدك في ذلك دون وجود عواقب، وإليكم طريقة التسجيل ببرنامج دعم ريف وهي كالآتي:

تذهب لمنصة ريف https://reef.org.sa.

تضغط فوق كلمة ابدأ بطلب الدعم.

تكتب بقية البيانات التي يتم طلبها وهي: كلمة السر. رمز التحقق. تاريخ الميلاد. رقم الهاتف.

توافق على جميع الأحكام والشروط.

تضغط على خانة التسجيل.

تتبع التعليمات التي يتم طلبها حتى تستكمل التسجيل.

الاستعلام عن ريف باستخدام رقم الهوية

إن وزارة البيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الدعم الخاص بريف لكافة المواطنين بالسعودية، وعبر قنوات الاستعلام المتعددة، وهذا من خلال الاتصال على رقم 19930، أو عبر استخدام الاستعلام الإلكتروني من خلال الموقع، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: