البنوك السعودية تستعد لإجازة عيد الأضحى المبارك 2022

أيام قليلة ونقترب من عيد الأضحى المبارك حيث يحتفل المسلمون بعيد الأضحى مع بقية المسلمون في العالم الإسلامي، ويعد هذا أهم يوم في التقويم الإسلامي، كما تعد إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية التي يتمتع بها الموظف في كافة القطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو العام في المملكة العربية السُّعُودية و تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر و التي يحصل الموظف على أجره الكامل دون أية استقطاعات أو أي خَصْم وفي حال ذلك وجب التعويض عن تلك المدة أما براتب أضافي أو إجازة إضافية عن تلك المدة وعند المخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية وكذلك الغرامات المالية من قبل الوزارة.

موعد إجازة عيد الأضحى في السُّعُودية

حدد البنك المركزي السعودي عن أيام الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك للعام1443 في جميع البنوك في المملكة، و التي ستبدأ بتاريخ 7/ ذي الحجة 1443 الموافق 6/يوليو2022.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في البنوك

تكون إجازة البنوك لمدة 7أيام ولكن تختلف مواعيد الإجازات من مَصْرِف لآخر وأكد المصرف المركزي أنه من الضروري فتح عدد من الفروع في الأماكن التي تمتد بالسكان، وكذلك المنافذ الحدودية وأيضاً الأماكن المقدسة في كل مكة المكرمة.

تاريخ عودة عمل البنوك بعد عيد الأضحى

تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للبنوك يوم السبت 17/ ذي الحَجَّة الموافق24/7 على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 24/يوليو 2022 الموافق14/ ذي الحَجَّة.

آخر يوم عمل للبنوك

يصادف آخر يوم عمل للبنوك في المملكة العربية السُّعُودية، قبل إجازة عيد الأضحى للعام 1443 يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ذو الحَجَّة الموافق الخامس عشر من يوليو 2022، حيث تشمل الإجازة جميع الفروع الخاصة بالبنوك المنتشرة بالمملكة باستثناء بعض الفروع التي ستستأنف عملها طيلة أيام العيد.

كم باقي على إجازة عيد الأضحى

أيام قليلة ويبدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك في كافة الدول الإسلامية والعربية، حيث تبدأ أيام عيد الأضحى اعتبارا من يوم السبت الموافق9/يوليو والموافق10/ذي الحَجَّة 1443.