بيان تحذيري عاجل من البنك المركزي بشأن التفاعل مع تلك الرسائل

وجه البنك المركزي السعودي رسالة تحذيرية هامة لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، من التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف الحسابات في العديد من البنوك المتواجدة حالياً على أراضي المملكة، وتطلب من العملاء ضرورة تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم.

البنك المركزي السعودي يُحذر الجميع

حيث طالب البنك المركزي “ساما” من خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جميع العملاء بالتفكير مرتين قبل التفاعل مع تلك الرسائل الخطيرة، مشدداً على ضرورة التواصل مع البنك التابع له، عبر القنوات الرسمية الخاصة بالبنك من أجل التعامل مع تلك الرسائل للمحافظة على الحسابات البنكية وسرية المعلومات الخاصة بهم.

وكان البنك المركزي السعودي قد جدد تحذيراته للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من التعامل مع شركات الفوركس الغير مرخصة، وذلك من أجل عدم الوقوع كضحايا لشركات النصب خلال هذه الفترة الهامة.

وأكد المركزي من خلال تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أنه مهما كانت الإعلانات مغرية، يجب على المواطنين والمقيمين عدم الانجراف فيها، وخاصة مع إعلانات جهات الفوركس غير المرخصة في منصات التواصل الاجتماعي.

فكّر مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف حسابك البنكي أو تطلب تحديث بياناتك البنكية، وتواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط.#خلك_حريص #البنك_المركزي_السعودي #SAMA pic.twitter.com/NSOsukQlux — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 30, 2022

تحاول الحكومة السعودية خلال هذه الفترة، إصدار العديد من التحذيرات من عمليات النصب والاختراق، وذلك من أجل المحافظة على جميع المواطنين والوافدين على أراضيها، وعدم وقوعهم كضحايا لعميات النصب.

طالع أيضاً:

تفاصيل مأساوية أليمة وراء وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالسعودية.. ورد فعل عاجل التعليم

الجوازات تُعلن عن شرط هام لتمديد تأشيرة الزيارة وتُحذر من غرامة التأخير