إجراءات جديدة هامة من البنك المركزي لمواجهة الاحتيال المالي| ونصائح للعملاء

أصدر البنك المركزي السعودي تعميمًا هامًا يتضمن عدد من الإجراءات الهامة التي يجب على البنوك العاملة بالمملكة، سواء الخاصة أو الحكومية، بضرورة العمل بها وأخذها في الاعتبار، من أجل حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي المنتشرة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مع ضرورة إجراء عدد من التحديثات مشددة على فتح الحسابات عبر الخدمات الإلكترونية وتحويل الأموال عبر نظام سريع والتحويل الدولي.

إجراءات البنك المركزي

ومن بين الإجراءات والتحديثات الجديدة التي تضمنها تعميم البنك المركزي للبنوك، ما يلي:

إيقاف فتح الحسابات المصرفية عبر الخِدْمَات الإلكترونية حتى إشعار آخر.

أن يكون حد التحويل اليومي عبر الخِدْمَات الإلكترونية 60 ألف ريال.

طرح مسودة جديدة للائحة التنفيذية لنظام المدفوعات.

وتشديد بشأن الحوالات

أما فيما يخص الحوالات التي تحظى بحركة واسعة بين الكثير من العملاء في مختلف البنوك، فقد شدد المصرف ببقاء حوالات نظام سريع بين البنوك لمدة ساعتين في بنك المحول، مشددًا أيضًا أن تبقى الحوالات الدولية في مصرف المحول لمدة 24 ساعة، مع وقف تفعيل الخِدْمَات البنكية للحسابات الجديدة التي يتم فتحها عن بُعد، مع تكليف العميل باستكمال تفعيل الحسابات عن طريق الفرع أو عبر الأجهزة الذاتية بخاصية البصمة.

التحقق من الهُوِيَّة بطرق مختلفة

وطالب النبك المركزي العميل والبنك بضرورة تطبيق أكثر من معيار للتحقق من الهُوِيَّة عند طلب تأسيس الخِدْمَات الإلكترونية، مع تطبيق متطلبات إضافية وتفعيل المستفيد على التحويلات المالية للمحافظ الإلكترونية، أما فيما يخص الرَّقْم السري أو كلمة المرور المؤقتة فيجب إدخالها بشك يدوي، وإيقاف خاصية التعبئة المباشرة.