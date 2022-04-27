البنك المركزي يطالب المواطنين والمقيمين بـ 3 إجراءات عاجلة عند الاشتباه بهذا الأمر

بعد أيام من إصدار عدد من القرارات واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للسحب والإيداع، ووقف عمل الحسابات البنكي أون لاين ثم إعادتها مجددًا، طالب البنك المركزي السعودي، المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، بالالتزام بـ أمور هامة يجب اتباعها فورًا عن الاشتباه بالتعرض للاحتيال أو النصب.

الاحتيال عبر تزوير أرقام الاتصال

وقبل أن نوضح لكم الإجراءات التي يجب اتباعها عند اشتباهك بالاحتيال المالي من قبل البعض، أوضح البنك المركزي السعودي، أنه تم تعقيد طرق الاحتيال المالي مؤخرًا عبر تزوير أرقام الاتصال، وذلك بواسطة استخدام برمجيات مخصصة لإخفاء رَقْم المتصل الحقيقي وتغييره إلى رَقْم آخر، ومن ثم بَدْء الاتصال على الأفراد لطلب فحص بيانات حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية، خاصةً الفئات الأكبر سنًا منهم والسيدات المسنات.

ماذا تفعل عند الاشتباه بتعرضك إلى عملية احتيال مالي؟#البنك_المركزي_السعودي #SAMA pic.twitter.com/XPHnFxcNea — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 26, 2022

3 إجراءات عند الاشتباه

وطالب المركزي المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع 3 إجراءات هامة وعاجلة، وذلك عند الاشتباه في احتيال مالي، تتمثل في:

سرعة إبلاغ البنك الذي تتعامل معه، لإيقاف جميع الخِدْمَات المرتبطة بحسابك فورًا. التقدم ببلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية ومراكز الشرطة. عدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لأي شخص أو جهة.

كما أشارت البنك المركزي عبر صفحته الرسمية على تويتر، بأنه يُمكن للعميل من التواصل من خلال تطبيق “كلنا آمن” الإلكتروني في حدوث أي طارىء، أو استشعار عملية نصب أو خداع أو احتيار منق قبل آخرين.