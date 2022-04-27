البنك المركزي يُصدر إرشادات لتجنب عمليات النصب، ويوضح خطوات التحرك حال التعرض للاحتيال المالي

محمد خير الحوراني

أوصى البنك المركزي في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بسرعة التحرُّك عبر عددٍ من الخطوات حال الاشتباه بالتعرُّض لعملية نصب واحتيال مالي على الحساب البنكي.

البنك المركزي في المملكة
المحتويات
خطوات التحرك حال التعرُّض للاحتيال البنكي
خطوات تساعد على تجنب الوقوع ضحية الاحتيال البنكي
عمليات الاحتيال تتم عبر برمجيات تغير رقم المتصل

خطوات التحرك حال التعرُّض للاحتيال البنكي

وحدد البنك المركزي في المملكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 3 خطوات ضرورية عند الاشتباه بالتعرض للاحتيال البنكي وهي:

  1. إبلاغ البنك الذي يتعامل معه العميل لسرعة إيقاف جميع الخدمات المرتبطة بالحساب البنكي بشكلٍ فوري وعاجل.
  2. المسارعة إلى تقديم بلاغ لدى الجهات الأمنية غبر مراكز الشرطة أو تطبيق “كلنا آمن”.
  3. الحفاظ على البيانات السرية الجديدة للحساب البنكي وعدم الإفصاح عنها لأي شخص أو جهة.

خطوات تساعد على تجنب الوقوع ضحية الاحتيال البنكي

كما أعلن البنك المركزي  عن مجموعة من الخطوات التي تحمي العميل من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال البنكي وجاءت تلك الخطوات على الشكل التالي:

البنك المركزي يُصدر إرشادات لتجنب عمليات النصب، ويوضح خطوات التحرك حال التعرض للاحتيال المالي 1 27/4/2022 - 8:43 ص

  1. كن على معرفة واطلاع دائم بأحدث أساليب الاحتيال المالي المنتشرة.
  2. لا تتسرَّع في تقديم بياناتك البنكية لأي شخص أو جهة كانت، سواء عبر رابط أو موقع إلكتروني وحتى المكالمات الصوتية والرسائل النصية التي تدعي أنها من قبل جهات حكومية أو تجارية.
  3. تأكَّد وتثبت من هوية ونظامية أي جهة تطلب بيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي والروابط.
  4. تواصل مع الجهات الأمنية والمالية التي تتعامل معها على الفور في حال الاشتباه بالتعرض لاحتيال المالي.

عمليات الاحتيال تتم عبر برمجيات تغير رقم المتصل

وكان البنك المركزي السعودي، قد حذَّر من طريقة جديدة للاحتيال البنكي تنتشر مؤخَّرا عبر استخدام برامج تقوم بإخفاء أو تغيير رقم المتصل ليشبه أرقام الجهات الرسمية. وطلب معلومات عن الحساب البنكي بعد إيهام الضحية بأنَّ حساباته البنكية في خطر أو تحتاج إلى تأكيد.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.



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