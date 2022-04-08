البنك المركزي السعودي يعلن عن إجراءات الاحترازية مؤقتة تعرف على التفاصيل 2022

في وقت سابق، أصدرت عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، حيث قام بإطلاقها البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، وفق مجموعة من الأهداف المرتبطة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الموكلة إليه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على هذه الإجراءات والتدابير التى أصدرها البنك المركزي السعودي من أجل حماية العملاء من الاحتيال المالي.

البنك المركزي السعودي

يعرف قديماً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أنشئ في عام 1952 ويعرف أيضا باسم ساما، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي، وأفضل جسم يتصدي المخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم.

عمليات الاحتيال المالي في السعودي

جاءت هذه الإجراءات الاحترازية، بناءً على ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية في هذا الوقت واشتداد الشكاوي حول هذا الموضوع العصري، حيث تشتهدف هذه العمليات عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بخداع العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو أفراد معينين، ومن ثم أدراجهم من أجل الحصول على بياناتهم الخاصة التي تساعدهم في عملية الاحتيال المالي على حسابات العملاء.

إجراءات احترازية مؤقتة يقدمها البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي عن مجموعة من الإجراءات والتعليمات، و المتطلبات النظامية العاجلة والمؤقتة من أجل مكافحة الاحتيال المالي، وبعض الخدمات مثل: