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عاجل| البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

سامي علي

أصدر منذ قليل البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، قرار جديد بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء والمعاكس، وذلك من خلال البيان الهام الذي  أكد من خلاله أن القرار جاء اتساقاً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

سعر الفائدة

البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، جاء القرار من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة العربية السعودية خلال هه المرحلة الهامة.

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كذلك قرر المركزي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس” الريبو العكسي” بواقع 75 نقطة أسس من 1.75 إلى 2.50 %.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

والجدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أيضاً اليوم الأربعاء رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس لتبلغ بذلك 2.5%، للمرة الثانية على التوالي، وذلك من أجل السيطرة على التضخم الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال هذه الفترة.

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وأكد الاحتياطي الأمريكي أن الزيادات المستمرة في سعر الفائدة سوف تكون ملائمة، وذلك من أجل إعادة التضخم إلى مستوى 2% وهو التراجع المستهدف.

سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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