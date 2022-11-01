البنك المركزي السعودي يحذر المواطنين من رسائل خطيرة

كشف البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية عن بعض الرسائل النصية التي يتم إرسالها إلى المواطنين السعودين والعملاء المقيمين بالمملكة على هواتفهم الجوالة والتي تتضمن بإيقاف حساباتهم البنكية في مختلف البنوك السعودية وحذر المركزي المواطنين من مثل هذه الرسائل.

إجراءات يجب اتباعها لعملاء البنوك

وناشد البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية كافة العملاء بضرورة التواصل مع القنوات الرسمية لكل بنك ينتمي إليه العميل في حالة تلقي أحدهم مثل هذه الرسائل، للوقوف على صحة المعلومات المرسلة، كما حذر البنك المركزي العملاء بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بحساباتهم البنكية، حفاظًا على عدم تعرض حسابتهم البنكية للسرقة من قبل مافيا الانترنت.

برنامح تطوير الكفاءات الاستثمارية

جدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي قد أعلن عن بدء التسجيل في برنامح تطوير الكفاءات الاستثمارية وذلك لتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية المقدمة من الشباب سواء الإناث أو الذكور بالإضافة إلى مختلف المراحل العمرية وذلك لتعظيم الاستثمار الوطني بالمملكة، وتشمل مراحل البرنامج التدريبي مرحلة تدريب عملي ومرحلة آخرى تطبيقية مكثفة في العديد من المجالات الاستثمارية.

مجالات برنامج تدريب الكفاءات الاستثمارية

ويشمل البرنامج التدريبي لتطوير الكفاءات الاستثمارية على تطوير الخبرات غب الأسواق الاقصادية والاستثمارية العالمية، كما يشمل التدريب على خلق روح القيادة وإدارة الاستثمار بالإضافة إلى رفع القدرات القيادية، ويشمل التدريب أيضًا على التواصل الفعال والعمل على التفكير الاستراتيجي.

ويقدم برنامج التدريب العديد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار بالتعاون مع كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية وهي تعد من أبرز الكليات في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من البنوك مستوى عالي من البنوك والمؤسسات الرائادة في مجال إدارة الأصول العالمية للاستثمار وذلك من أجل تقديم دورة تدريبية متكاملة لإعداد كفاءات عالية في مجال الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

شروط التقديم في الدورة التدريبية

كشف البنك المركزي السعودي عن شروط التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، فيجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يتاح البرنامج للمقيمين بالمملكة، ويجب أيضًا أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات الآتية، المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد وأخيرًا الإحصاء ويجب أن تكون الشهادة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بالإضافة إلى تقدير عام جيد جدًا وما أعلى، واشتملت الشروط أيضًا ألا يتجاوزالمتقدم سن الـ 27 عام وإجادته للغة الإنجليزية وأن يجتاز الاختبارات المحددة عند التقديم.