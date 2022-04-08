يعتبر البنك المركزي السعودي هو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية والذي تم إنشاؤه في عام 1372هـ 1952م ويقوم بالعديد من المهام ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات وشركات التمويل والتأمين بالإضافة إلى سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.

قام البنك المركزي السعودي بتوجيه عدد من التحديثات للمعاملات البنكية حيث أنه قام بالإعلان عن مجموعة من التعليمات الجديدة على جميع البنوك العامة في المملكة العربية السعودية الالتزام بها من أجل حماية العملاء من حالات الاحتيال المالي وأكد على التحديثات الخاصة بشأن فتح حسابات من خلال الخدمة الإلكترونية وتحويل الأموال، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم البنك المركزي السعودي يصدر تعليمات جديدة للبنوك بشأن التعاملات الأونلاين.

قرارات البنك المركزي السعودي الجديدة للبنوك

قام البنك المركزي السعودي بإصدار عدد من التعليمات والقرارات الجديدة للبنوك وذلك فيما يخص التعاملات البنكية الإلكترونية وخدمة تحويل الأموال بهدف المحافظة على العملاء من عمليات النصب والاحتيال وتتلخص القرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي في النقاط التالية:

يتم ايقاف فتح حسابات مصرفية من خلال الخدمة البنكية الإلكترونية.

التحويل اليومي الذي يتم من خلال الخدمات الإلكترونية لا يزيد عن 60 ألف ريال سعوديي.

يجب أن لا تزيد مدة الحوالات بين البنوك عن ساعتين في البنك المحول.

الحوالات الدولية تبقى في مصرف المحول لمدة 24 ساعة.

منع تفعيل الخدمات البنكية لأي حساب جديد تم فتحه عن بعد.

يجب على العميل استكمال إجراءات فتح الحساب وتفعيل الخدمة من خلال فرع البنك أو الأجهزة الذاتية الخاصة بنظام البصمة.

القيام بتفعيل العميل على التحويلات المالية بهدف الحفاظ على المحافظ الإلكترونية.

يقوم العميل بإدخال الرقم السرى “الباسورد” بشكل يدوي.

يجب أن يوقف خاصية التعبئة المباشرة.

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