البنات مصيبة كل مشاكل الدنيا بسببهم.. مشهور السناب يعقوب بوشهري يثير سخط الشابات السعوديات بوصفه المهين

أثار يعقوب بوشهري، النجم البارز على منصة سناب شات، موجة من الردود المتباينة، إذ وصف الفتيات في مقطع فيديو بأنهن “مصيبة”.

مشهور سناب شات يعقوب بوشهري

وأشار في مقطعه، قائلاً: “تعود جميع مشاكل البشرية إلى الفتيات، فآدم تم طرده من الجنة بسبب حواء”.

واختتم الفيديو بابتسامة، معلقاً: “النساء.. مصيبة” مما أثار سخط السعوديات، حيث علقت واحدة قائلة “مفيش مصيبة أكثر منكم أنتم المشاهير” وقالت أخرى بنبرة غاضبة “ماذا قدمت للسعودية غير الهياط، كل كلامك فارغ، البنات فيها أمك وأختك استحي على وجهك”.

كما تضامن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع السعوديات حيث قال “البنات أشرف ممن يقول هذا الكلام الذي لا يقال حتى في المزاح” وقال أخر “حرام في الصالح والطالح بالبنات والشباب الله يهدي الجميع” وقال أخر في تعليقه “مشاكل الكرة الأرضية ليس بسبب البنات أو الشباب بل بسبب ابتعادنا عن الدين والقرآن الكريم واتباعنا للشهوات والمظاهر”.