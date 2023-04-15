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البلدية والإسكان: مهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات والامتثال بما جاء في دليل إجراءات امتثال المباني

محمد صفوت

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل إجراءات شهادة امتثال المباني، ممنحة المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال لما جاء في الدليل، بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، ورفع المشهد الحضري في المدن.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الدليل يتضمن آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلبات، مع الإشارة إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى، فسيتم فرض الغرامات على المخالفين.

دعت الوزارة أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية لمعالجة أوضاعها، لتحسين المشهد الحضري وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في توفير بيئة عمرانية صحية مستدامة ورفع جودة الحياة.

يمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين المشهد الحضري والحد من التشوّه البصري ورفع جودة الحياة في المُدن السعودية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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