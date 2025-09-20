البلديات تصدر بيان هام بشأن المساكن الجماعية للأفراد.. تفاصيل

دشنت وزارة البلديات والإسكان النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في ظل جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يُساعد في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تراعي متطلبات القاطنين، وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة.

بيان وزارة البلديات والإسكان

وبحسب ماجاء من الوزارة فإن الدليل يشمل ثلاثة مسارات رئيسة، أولها الشروط الصحية التي تركز على ضمان توافر المقومات الأساسية للحفاظ على بيئة سليمة، وتتضمن التهوية والنظافة وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن الصحة العامة للقاطنين، أما المسار الثاني فتجسد في الاشتراطات الفنية، التي تحدد متطلبات الموقع والتصميم والتنفيذ بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، ويضمن الاستخدام الأمثل للمرافق بما يلبي الاحتياجات ويعزز كفاءة التشغيل.

وتطرق المسار الثالث لمعايير السلامة، حيث ينص على الالتزام بوسائل الوقاية وأنظمة الإنذار والحماية من المخاطر، إلى جانب توفير المتطلبات الضرورية التي تكفل سلامة الأرواح والممتلكات.

وقالت الوزارة أن إصدار النسخة المحدثة يعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي للمساكن الجماعية للأفراد، ويسهم في رفع مستوى الامتثال وضمان بيئة سكنية أكثر أمانًا وملاءمة، مشددةً على أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن مستدامة تراعي جودة الحياة وتضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.

الإشتراطات

وتعكف وزارة البلديات والإسكان بشكل مستمر على تحديث الاشتراطات البلدية وتطوير أدلتها الصحية والفنية ومعايير السلامة؛ بهدف تنظيم مختلف الأنشطة والخدمات، وتوحيد الضوابط، وتوفير بيئة حضرية آمنة وصحية تراعي جودة الحياة وتعزز جاذبية المدن، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويستطيع المهتم الاطّلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط الآتي: https://momah.gov.sa/ar/node/15205.